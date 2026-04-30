«Баварія» розпочала перемовини з рекордсменом клубу про новий контракт

Сторони зацікавлені в продовженні співпраці

Воротар Мануель Ноєр отримав пропозицію продовжити контракт із мюнхенською «Баварією». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Флоріана Плеттенберга.

Ветеран готовий зіграти ще один сезон у складі «ротен». Німецький гранд у відповідь запропонував голкіперу договір до літа 2027 року. Агент Ноєра Томас Крот у четвер провів зустріч із представниками «Баварії».

Сторони провели перші перемовини щодо зарплати воротаря та інших деталей контракту. Наразі узгодити договір не вдалося. Однією з умов пролонгації стане збільшення ігрового часу дублера Йонаса Урбіга.

Ноєр у нинішньому сезоні провів 35 матчів у всіх турнірах, у яких пропустив 38 м'ячів. «На нуль» він зіграв 11 поєдинків. Чинний контракт кіпера розрахований до 30 червня.

Чим відомий Мануель Ноєр

Уродженець Гельзенкірхена, вихованець місцевого «Шальке». У першій команді «кобальтових» дебютував у сезоні 2006/07. Виграв із рідним клубом Кубок і Суперкубок Німеччини.

До «Баварії» приєднався влітку 2011 року. Трансфер кіпера коштував 30 млн євро. У складі «ротен» завоював усі можливі трофеї – 13 титулів Бундесліги (рекорд), п'ять Кубків і сім Суперкубків Німеччини, двічі тріумфував у Лізі чемпіонів, два Суперкубки УЄФА та два рази виграв Клубний чемпіонат світу.

У складі збірної Німеччини переміг на ЧС-2014. Переосмислив роль воротаря, вдосконаливши її до статусу sweeper-keeper – не просто захисту воріт, а страхуванню оборони й активної участі в побудові атак.

«Баварія» у Бундеслізі

Мюнхенці дебютували в елітному дивізіоні в третьому сезоні (1965/66) та відразу фінішували третіми. Перший же титул «ротен» виграли на четвертий рік у Бундеслізі.

З тих пір «Баварія» 44 рази завершила чемпіонат щонайменше другою. Найгірший результат команди – 12-те місце в сезоні 1977/78. Натомість нижче четвертої позиції мюнхенці не опускалися з 1996 року.

