«Баварія» розпочала перемовини з рекордсменом клубу про новий контракт

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
«Баварія» розпочала перемовини з рекордсменом клубу про новий контракт
Мануель Ноєр затримається в Мюнхені
фото: Reuters

Сторони зацікавлені в продовженні співпраці

Воротар Мануель Ноєр отримав пропозицію продовжити контракт із мюнхенською «Баварією». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Флоріана Плеттенберга.

Ветеран готовий зіграти ще один сезон у складі «ротен». Німецький гранд у відповідь запропонував голкіперу договір до літа 2027 року. Агент Ноєра Томас Крот у четвер провів зустріч із представниками «Баварії».

Сторони провели перші перемовини щодо зарплати воротаря та інших деталей контракту. Наразі узгодити договір не вдалося. Однією з умов пролонгації стане збільшення ігрового часу дублера Йонаса Урбіга.

Ноєр у нинішньому сезоні провів 35 матчів у всіх турнірах, у яких пропустив 38 м'ячів. «На нуль» він зіграв 11 поєдинків. Чинний контракт кіпера розрахований до 30 червня.

Чим відомий Мануель Ноєр

Уродженець Гельзенкірхена, вихованець місцевого «Шальке». У першій команді «кобальтових» дебютував у сезоні 2006/07. Виграв із рідним клубом Кубок і Суперкубок Німеччини.

До «Баварії» приєднався влітку 2011 року. Трансфер кіпера коштував 30 млн євро. У складі «ротен» завоював усі можливі трофеї – 13 титулів Бундесліги (рекорд), п'ять Кубків і сім Суперкубків Німеччини, двічі тріумфував у Лізі чемпіонів, два Суперкубки УЄФА та два рази виграв Клубний чемпіонат світу.

У складі збірної Німеччини переміг на ЧС-2014. Переосмислив роль воротаря, вдосконаливши її до статусу sweeper-keeper – не просто захисту воріт, а страхуванню оборони й активної участі в побудові атак.

«Баварія» у Бундеслізі

Мюнхенці дебютували в елітному дивізіоні в третьому сезоні (1965/66) та відразу фінішували третіми. Перший же титул «ротен» виграли на четвертий рік у Бундеслізі.

З тих пір «Баварія» 44 рази завершила чемпіонат щонайменше другою. Найгірший результат команди – 12-те місце в сезоні 1977/78. Натомість нижче четвертої позиції мюнхенці не опускалися з 1996 року.

До слова, форвард «Баварії» Гаррі Кейн встановив національний рекорд у Лізі чемпіонів. Він став першим англійцем із голами в шести матчах турніру поспіль. Бомбардир перевершив досягнення легенди англійського «Ліверпуля» Стівена Джеррарда. 

Нагадаємо, французький ПСЖ і «Баварія» встановили новий рекорд півфіналів Ліги чемпіонів. Дев'ять забитих м'ячів на дві команди дозволили оновити попередній орієнтир на два голи. Досі в півфіналах турніру не забивали більше семи м'ячів.

Читайте також

Гаррі Кейн і компанія зберегли шанси на фінал
Форвард «Баварії» встановив національний рекорд у Лізі чемпіонів
Вчора, 12:41
Суперники організували дев'ять голів на двох
ПСЖ і «Баварія» встановили новий рекорд півфіналів Ліги чемпіонів
Вчора, 10:04
Жуан Невес став однією з головних дійових осіб поєдинку проти мюнхенців
ПСЖ переміг «Баварію» у вражаючому першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів
Вчора, 00:11
Мюнхенці мають кадрові проблеми
«Баварія» втратила досвідченого оборонця на півфінал Ліги чемпіонів
27 квiтня, 11:58
Данте не братиме паузи між кар'єрами футболіста та тренера
Володар треблу з «Баварією» завершить кар'єру в 42 і матиме посаду в Мюнхені – журналіст
22 квiтня, 18:48
Ентоні Гордон зацікавлений у переході на новий рівень
«Баварія» дізналася цінник трансферної цілі літа
21 квiтня, 20:54

Новини

Оператори заблокували 100 тис спам-номерів: як поскаржитись на надокучливі дзвінки
Сьогодні, 20:01
Колишній півзахисник збірної Англії анонсував завершення кар'єри
Сьогодні, 17:59
Володар «Золотого м'яча» став гравцем тижня у Лізі чемпіонів
Сьогодні, 17:30
Плейоф Ліги конференцій. «Орли» проти «Шахтаря»: досьє на англійський «Крістал Пелас»
Сьогодні, 10:45
День прикордонника України: історія свята, яскраві листівки, вітання у віршах та прозі
Сьогодні, 06:45
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:28

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
