Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Баварія» накинула оком на чемпіона Італії – інсайдер

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
«Баварія» накинула оком на чемпіона Італії – інсайдер
Ян Біссек завершує третій сезон у складі «нерадзуррі»
фото: ФК «Інтер»
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Німецький гранд готовий підписати уродженця Кьольна

Оборонець міланського «Інтера» Ян Біссек потрапив до сфери зацікавлень мюнхенської «Баварії». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Ніколо Скіру.

«Ротен» внесли центрбека в список цілей на літо. Німецький гранд прагне скористатися невизначеністю зі становищем Біссека в складі «нерадзуррі». «Інтер» запропонував йому новий контракт, але агент оборонця відхилив пропозицію.

Незабаром представник німця оголосить міланцям фінансові побажання клієнта. Агент нібито завищить вимоги, щоб «Інтер» розглянув продаж Біссека в прийдешнє трансферне вікно. Чинний договір центрбека з «нерадзуррі» розрахований до літа 2029 року.

Біссек у нинішньому сезоні зіграв 35 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав три голи та три результативні передачі. На батьківщині оборонець виступав за «Гольштайн» із Кіля та рідний «Кьольн».

До слова, керманич міланського «Інтера» Крістіан Ківу повторив два досягнення Жозе Моурінью. Румун став п'ятим тренером на чолі «нерадзуррі» зі Скудетто в дебютному сезоні. Також він став першим іноземцем із 2010 року з титулом Серії A. 

Нагадаємо, «Інтер» поверне на батьківщину італійця з чемпіонату Англії. Воротар лондонського «Тоттнема» Гульєльмо Вікаріо повинен приєднатися до «нерадзуррі» влітку. На «Джузеппе Меацца» він стане основним голкіпером.

Теги: ФК Інтер (Мілан) ФК Баварія Серія А Бундесліга НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мануель Ноєр давно став живою легендою Бундесліги
Капітан «Баварії» повторив цікавий рекорд чемпіонату Німеччини
20 квiтня, 10:29
Генріх Мхітарян залишається важливим виконавцем «нерадзуррі»
Чемпіон Італії готовий продовжити контракт рекордсмена чемпіонату України – інсайдер
10 травня, 19:28
Марі-Луїзе Ета прочинила двері в чоловічий футбол для жінок
Тренерка середняка чемпіонату Німеччини здобула історичну перемогу
11 травня, 11:49
Катлін Крюгер отримала високу посаду в середняку першості
Історичний гранд чемпіонату Німеччини першим в історії призначив спортивну директорку
12 травня, 22:30
Браїм Діас у футболці національної команди
Півзахисник «Реала» отримав варіант повернення в чемпіонат Італії
14 травня, 14:30
Мауріціо Саррі залишається популярним на батьківщині
Досвідчений тренер покине фіналіста Кубка Італії – ЗМІ
Сьогодні, 18:50

Новини

«Динамо» стало володарем Кубка України 2025/26
«Динамо» стало володарем Кубка України 2025/26
«Баварія» накинула оком на чемпіона Італії – інсайдер
«Баварія» накинула оком на чемпіона Італії – інсайдер
«Динамо» виграло фінал Кубка України
«Динамо» виграло фінал Кубка України
Вболівальники розвісили банери з промовистими гаслами під час фіналу Кубка України
Вболівальники розвісили банери з промовистими гаслами під час фіналу Кубка України
ФІБА довічно дискваліфікувала двох українських баскетболістів
ФІБА довічно дискваліфікувала двох українських баскетболістів
Викрадення булави та козацькі бої. Яким було відкриття фіналу Кубка України
Викрадення булави та козацькі бої. Яким було відкриття фіналу Кубка України

Новини

Ворожий удар по Прилуках: зросла кількість загиблих (фото)
Сьогодні, 12:30
Підлабузництво, згадки про війну та китайські прислів’я: перші деталі перемовин Путіна та Сі Цзіньпіна
Сьогодні, 09:54
В Україні дощі, град: погода на 20 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Москва заявляє про український удар по РФ з території Латвії
Вчора, 12:08
Вільнюс створить мінні поля на кордоні з Росією – Міноборони Литви
Вчора, 08:20
Euroclear відмовився розморожувати активи Центробанку РФ попри рішення московського суду
Вчора, 07:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua