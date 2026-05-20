Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Німецький гранд готовий підписати уродженця Кьольна

Оборонець міланського «Інтера» Ян Біссек потрапив до сфери зацікавлень мюнхенської «Баварії». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Ніколо Скіру.

«Ротен» внесли центрбека в список цілей на літо. Німецький гранд прагне скористатися невизначеністю зі становищем Біссека в складі «нерадзуррі». «Інтер» запропонував йому новий контракт, але агент оборонця відхилив пропозицію.

Незабаром представник німця оголосить міланцям фінансові побажання клієнта. Агент нібито завищить вимоги, щоб «Інтер» розглянув продаж Біссека в прийдешнє трансферне вікно. Чинний договір центрбека з «нерадзуррі» розрахований до літа 2029 року.

Біссек у нинішньому сезоні зіграв 35 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав три голи та три результативні передачі. На батьківщині оборонець виступав за «Гольштайн» із Кіля та рідний «Кьольн».

До слова, керманич міланського «Інтера» Крістіан Ківу повторив два досягнення Жозе Моурінью. Румун став п'ятим тренером на чолі «нерадзуррі» зі Скудетто в дебютному сезоні. Також він став першим іноземцем із 2010 року з титулом Серії A.

Нагадаємо, «Інтер» поверне на батьківщину італійця з чемпіонату Англії. Воротар лондонського «Тоттнема» Гульєльмо Вікаріо повинен приєднатися до «нерадзуррі» влітку. На «Джузеппе Меацца» він стане основним голкіпером.