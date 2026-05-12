Історичний гранд чемпіонату Німеччини першим в історії призначив спортивну директорку

Антон Федорців
Катлін Крюгер отримала високу посаду в середняку першості
Представники Бундесліги серйозно просунулися в питанні рівності можливостей

Німецький «Гамбург» зробив Катлін Крюгер спортивною директоркою клубу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт «динозаврів».

Функціонерка стала першою жінкою у німецькому футболі, яка ввійшла до правління клубу на постійній основі. Крюгер приєдналася до «Гамбурга» після 17 років роботи в мюнхенській «Баварії». Там вона пройшла шлях від футболістки до провідної експертки зі спортивної стратегії та розвитку.

Німецький гранд обирав нового спортивного директора впродовж кілького місяців. Менеджмент «динозаврів» розглянув різні профілі фахівців. Член наглядової ради «Гамбурга» Генрік Кьонке заявив, що Крюгер вирізнялася на фоні інших чіткою і переконливою візією.

«Я в абсолютному захваті від висловленої довіри. Допомагати формувати «Гамбург», одне з найбільших імен у німецькому футболі, на такій визначальній спортивній посаді – це справжній привілей. Я з великим захопленням стежила за розвитком клубу протягом останніх років. Із нетерпінням чекаю початку роботи з Еріком Гувером, персоналом і командами чоловічого, жіночого та молодіжного секторів», – розповіла Крюгер.

До слова, раніше Марі Луїзе-Ета здобула історичну перемогу в Бундеслізі. Берлінський «Уніон» вперше переміг під її керівництвом. Тренерка стала першою жінкою із таким досягненням у провідних чемпіонатах Європи.

Нагадаємо, переможець Ліги чемпіонів із «Баварією» Ніклас Зюле сенсаційно завершить кар'єру в 30 років. Оборонець анонсував завершення професіональних виступів після цього сезону. Останнім клубом у біографії центрбека стане дортмундська «Боруссія».

