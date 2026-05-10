«Баварія» зібралася безкоштовно поцупити форварда «Ювентуса» – інсайдер

Антон Федорців
Душан Влаховіч отримав альтернативу Серії A
Німецький гранд вирішив зекономити на підсиленні лінії атаки

Нападник туринського «Ювентуса» Душан Влаховіч потрапив до сфери зацікавлень мюнхенської «Баварії». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Ніколо Скіру.

Чемпіон Німеччини запланував перемовини з представниками серба на кінець травня. «Ротен» прагнуть скористатися невизначеністю щодо майбутнього Влаховіча. Контракт форварда з «Юве» розрахований до літа.

«Стара синьйора» не хотіла би втратити балканця безкоштовно. Керівництво туринців запропонувало Влаховічу контракт на два роки. Зарплата нападника за умовами угоди складе 6 млн євро. Проте, згоду на пролонгацію договору сербський форвард поки не надав.

Влаховіч у нинішньому сезоні провів 21 матч у всіх турнірах. До свого активу він записав вісім м'ячів. Левову частку кампанії нападник пропустив через травми.

До слова, переможець Ліги чемпіонів із «Баварією» Ніклас Зюле сенсаційно завершить кар'єру в 30 років. Оборонець анонсував завершення професіональних виступів після цього сезону. Останнім клубом у біографії центрбека стане дортмундська «Боруссія».

Нагадаємо, раніше «Баварія» розпочала перемовини з рекордсменом клубу Мануелем Ноєром про новий контракт. Ветеран готовий зіграти ще один сезон у складі «ротен». Німецький гранд у відповідь запропонував голкіперу договір до літа 2027 року.

Теги: ФК Баварія Бундесліга ФК Ювентус Серія А Душан Влаговіч НОВИНИ ФУТБОЛУ

