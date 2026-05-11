Тренерка середняка чемпіонату Німеччини здобула історичну перемогу

Марі-Луїзе Ета прочинила двері в чоловічий футбол для жінок

Велике досягнення для емансипації жінок у чоловічому футболі

Берлінський «Уніон» оформив першу перемогу з Марі-Луїзе Етою на чолі та став першим клубом у провідних чемпіонатах Європи з таким досягненням жінки в ролі головного тренера. Про це повідомляє «Главком».

Напередодні «залізні» переграли «Майнц» (3:1) на виїзді. Перемогу в 33-му турі німецької Бундесліги столичному клубу принесли голи нападника Іліча, хавбека Берка та оборонця Юрановіча. «Уніон» перервав шестиматчеву серію без перемог.

Ета вперше перемогла в чемпіонаті Німеччини. Це сталося в четвертому поєдинку «залізних» під керівництвом 34-річної фахівчині. У попередньому турі «Уніон» розписав нічию з «Кьольном» (2:2), а перед цим двічі програв – РБ «Лейпциг» (1:3) та «Вольфсбургу» (1:2).

«Залізні» піднялися на дванадцяту сходинку в Бундеслізі. Берлінці набрали 36 очок. Закриватиме сезон «Уніон» Ети домашнім матчем проти «Аугсбурга» 16 травня.

Чим відома Марі-Луїзе Ета

Уродженка Дрездена, вихованка «Турбіне» з Потсдама. Дебютувала за рідний клуб у сезоні 2008/09.

У складі «Турбіне» тричі стала чемпіонкою Німеччини та тріумфувала в жіночій Лізі чемпіонів 2009/10. Також виступала за німецькі «Гамбург» і «Клоппенбург», бременський «Вердер». Завершила ігрову кар'єру в 26 років.

Дівочі прізвище – Багехорн. У 2014 році одружилася з нігерійцем Бенджаміном Етою, який раніше став її агентом.

Тренерська кар'єра Марі-Луїзе Ети

Перші кроки в ролі тренерки зробила в лавах «музик». У 2023 році приєдналася до «Уніона». Спершу працювала асистенткою головного тренера команди U-19 «залізних», а згодом приєдналася до штабу першої чоловічої команди.

Сезон 2025/26 розпочала на чолі юнацької команди «Уніона». Провела біля керма колективу 22 поєдинки, в яких юніори залізних оформили 13 перемог і зазнали лише п'яти поразок.

11 квітня цьогоріч після відставки Штеффена Баумгарта керівництво «Уніона» призначило Ету в. о. керманича команди до кінця сезону. Вона стала першою жінкою на чолі чоловічої команди в п'ятірці провідних чемпіонатів Європи.

