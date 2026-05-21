Збірна Німеччини опублікувала заявку на Чемпіонат світу 2026

Бундестім визначилася з переліком виконавців на Мундіаль

Головний тренер національної команди Німеччини Юліан Нагельсманн оголосив список викликаних на прийдешній Чемпіонат світу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу збірної.

Тренерський штаб вирішив повернути воротаря мюнхенської «Баварії» Мануеля Ноєра. Він припинив виступи за Бундестім після Євро-2024. Капітан «ротен» буде єдиним чемпіоном світу 2014 року в складі німецької збірної.

Нагельсманн відразу обрав фінальну заявку національної команди. Він розраховує на трьох голкіперів, 12 виконавців захисного плану та 11 атакувальних гравців.

Фінальна заявка збірної Німеччини на ЧС-2026

Чемпіонат Німеччини представляють відразу 19 футболістів представляють чемпіонат Англії. Інші виконавці грають в іспанській Ла Лізі, англійській Прем'єр-лізі та турецькій Суперлізі.

Воротарі: Олівер Бауманн («Гоффенгайм»), Мануель Ноєр («Баварія»), Александер Нюбель («Штутгарт»)

Захисники: Вальдемар Антон, Ніко Шлоттербек (обидва – «Боруссія» Д), Натаніель Браун («Айнтрахт»), Давід Раум (РБ «Лейпциг»), Антоніо Рюдігер («Реал»), Джонатан Та («Баварія»), Малік Тшау («Ньюкасл»)

Півзахисники: Паскаль Гросс («Брайтон»), Йозуа Кімміх, Александер Павловіч, Леон Горецка, Джамал Мусіала, Леннарт Карл (усі – «Баварія»), Фелікс Нмеча («Боруссія» Д), Ангело Штіллер («Штутгарт»), Надім Амірі («Майнц»), Флоріан Вірц («Ліверпуль»)

Нападники: Максіміліан Баєр («Боруссія» Д), Кай Гаверц («Арсенал»), Джеймі Левелінг, Деніз Ундав (обидва – «Штутгарт»), Лерой Сане («Галатасарай»), Нік Вольтемаде («Ньюкасл»)

Збірна Німеччини на ЧС-2026

За результатами жеребкування Бундестім потрапила до квартету E. На груповому етапі підопічні Нагельсманна зустрінуться зі збірними Кюрасао, Кот-д'Івуару та Еквадору.

Перший матч відбудеться в американському Г'юстоні проти Кюрасао. Також німецька збірна гратиме в канадському Торонто й американському Іст-Резерфорді.

До слова, іменитий тренер повернувся на місток збірної Кюрасао перед Чемпіонатом світу. Нідерландець Дік Адвокат відновить роботу з «Блакитною хвилею» після кількамісячної паузи. Саме він сенсаційно вивів національну команду на Мундіаль.

Нагадаємо, раніше збірна Аргентини оголосила попередню заявку на Чемпіонат світу 2026. До списку Ліонеля Скалоні потрапили 55 футболістів. Поза заявкою опинився нападник італійської «Роми» Пауло Дібала.