BBC готує серію матеріалів про «Шахтар»

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Фото: ФК Шахтар

Британський телеканал вражений виступом чемпіона України в Ліги чемпіонів

Британський телеканал ВВС випустить ряд матеріалів, присвячених донецькому «Шахтарю».

Про це в інтерв'ю телеканалу «Футбол» повідомив журналіст ВВС Джон Фішер.

«Шахтар» нам цікавий в контексті фіналу Ліги чемпіонів. Це єдина українська команда, яка виступала в цьому турнірі і показала відмінні результати, хоча базується не у себе вдома. Це унікально. Тому ми готуємо про них серію великих матеріалів. Фред, Тайсон, Дарійо Срна - дуже багато сильних гравців», - зазначив він.

«Що стосується Фреда, то чекаю, який він зробить вибір. Скрізь є свої плюси і мінуси. У МЮ - велика історія. У «Манчестер Сіті» - великі гроші. Плюс гарантія титулів в наступному сезоні», - додав Фішер.

Нагадаємо, в поточній Лізі чемпіонів «Шахтар» дійшов до 1/8 фіналу, де за сумою двох матчів поступився «Ромі».

Джерело: xsport.ua