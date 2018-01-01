Бекхем офіційно представив свій клуб, який стане 25-м учасником американської ліги

Про готовність виступати за клуб вже заявили безліч гравців топ-рівня

У Маямі пройшла церемонія представлення проекту футбольного клубу, створення якого раніше анонсував Девід Бекхем. Пряма трансляція презентації команди велася на сайті клубу. Клуб стане 25 учасником MLS, орієнтовно клуб почне виступ у 2020 році. На презентації нового клубу Бекхем пообіцяв, що команда стане «однією з найкращих в лізі».