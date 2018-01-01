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    Бекхем офіційно представив свій клуб, який стане 25-м учасником американської ліги

    Про готовність виступати за клуб вже заявили безліч гравців топ-рівня
    У Маямі пройшла церемонія представлення проекту футбольного клубу, створення якого раніше анонсував Девід Бекхем. Пряма трансляція презентації команди велася на сайті клубу. Клуб стане 25 учасником MLS, орієнтовно клуб почне виступ у 2020 році. На презентації нового клубу Бекхем пообіцяв, що команда стане «однією з найкращих в лізі».
    • Сьогодні, 21:24
    • Розсилка
    Девід Бекхем
    Девід Бекхем

    Про готовність виступати за клуб вже заявили безліч гравців топ-рівня

    У Маямі пройшла церемонія представлення проекту футбольного клубу, створення якого раніше анонсував Девід Бекхем.

    Пряма трансляція презентації команди велася на сайті клубу.

    Клуб стане 25 учасником MLS, орієнтовно клуб почне виступ у 2020 році.

    На презентації нового клубу Бекхем пообіцяв, що команда стане «однією з найкращих в лізі».

    За словами англійця, про готовність виступати за клуб вже заявили безліч гравців топ-рівня.

    Крім того Бекхем заявив, що клуб сконцентрується на розвитку власної футбольної академії.

    Нагадаємо, що за свою клубну кар'єру англієць виступав за «Манчестер Юнайтед», «Престон Норт Енд», «Реал», «Лос-Анджелес Гелаксі», «Мілан» і «ПСЖ».

    Джерело: ua-football.com

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