Бекхем офіційно представив свій клуб, який стане 25-м учасником американської ліги
- Сьогодні, 21:24
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Про готовність виступати за клуб вже заявили безліч гравців топ-рівня
У Маямі пройшла церемонія представлення проекту футбольного клубу, створення якого раніше анонсував Девід Бекхем.
Пряма трансляція презентації команди велася на сайті клубу.
Клуб стане 25 учасником MLS, орієнтовно клуб почне виступ у 2020 році.
На презентації нового клубу Бекхем пообіцяв, що команда стане «однією з найкращих в лізі».
За словами англійця, про готовність виступати за клуб вже заявили безліч гравців топ-рівня.
Крім того Бекхем заявив, що клуб сконцентрується на розвитку власної футбольної академії.
Нагадаємо, що за свою клубну кар'єру англієць виступав за «Манчестер Юнайтед», «Престон Норт Енд», «Реал», «Лос-Анджелес Гелаксі», «Мілан» і «ПСЖ».
Джерело: ua-football.com