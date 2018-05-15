Бельгійський клуб запропонував українському півзахиснику продовжити контракт
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Втім, хавбек хоче повернутися до цього питання після відпустки
Півзахисник «Сент-Труйдена» Роман Безус отримав від керівництва бельгійського клубу пропозицію щодо продовження контракту.
Про це повідомив сам український футболіст.
«Мій контракт з клубом діятиме ще один рік, але десь місяць тому керівники вже цікавилися моїм бажанням підписати нову угоду. Я сказав, що поки хочу зосередитися на грі, попросив перенести цю розмову на літо. Повернуся з відпустки - потім буде видно», - сказав Безус.
27-річний українець в поточному сезоні провів 27 матчів у складі бельгійського клубу, в яких забив п'ять голів і зробив сім асистів.
Зазначимо, що три голи і шість асистів хавбек зробив в останніх семи матчах.
«Сент-Трюйден» має в активі 16 очок та перебуває на другому місці у таблиці.
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Джерело: zbirna.com