Бельгійський клуб запропонував українському півзахиснику продовжити контракт

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Роман Безус

Втім, хавбек хоче повернутися до цього питання після відпустки

Півзахисник «Сент-Труйдена» Роман Безус отримав від керівництва бельгійського клубу пропозицію щодо продовження контракту.

Про це повідомив сам український футболіст.

«Мій контракт з клубом діятиме ще один рік, але десь місяць тому керівники вже цікавилися моїм бажанням підписати нову угоду. Я сказав, що поки хочу зосередитися на грі, попросив перенести цю розмову на літо. Повернуся з відпустки - потім буде видно», - сказав Безус.

27-річний українець в поточному сезоні провів 27 матчів у складі бельгійського клубу, в яких забив п'ять голів і зробив сім асистів.

Зазначимо, що три голи і шість асистів хавбек зробив в останніх семи матчах.

«Сент-Трюйден» має в активі 16 очок та перебуває на другому місці у таблиці.

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Джерело: zbirna.com