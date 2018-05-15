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    Бельгійський клуб запропонував українському півзахиснику продовжити контракт

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    Роман Безус
    Роман Безус

    Втім, хавбек хоче повернутися до цього питання після відпустки

    Півзахисник «Сент-Труйдена» Роман Безус отримав від керівництва бельгійського клубу пропозицію щодо продовження контракту.

    Про це повідомив сам український футболіст.

    «Мій контракт з клубом діятиме ще один рік, але десь місяць тому керівники вже цікавилися моїм бажанням підписати нову угоду. Я сказав, що поки хочу зосередитися на грі, попросив перенести цю розмову на літо. Повернуся з відпустки - потім буде видно», - сказав Безус.

    27-річний українець в поточному сезоні провів 27 матчів у складі бельгійського клубу, в яких забив п'ять голів і зробив сім асистів.

    Зазначимо, що три голи і шість асистів хавбек зробив в останніх семи матчах.

    «Сент-Трюйден» має в активі 16 очок та перебуває на другому місці у таблиці.

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    Джерело: zbirna.com

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