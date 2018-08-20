Берінчик не повернеться в ринг до грудня



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Денис Берінчик. Фото: K2 Promotions

Українець проходить реабілітацію після травми

Срібний призер Олімпіади в Лондоні боксер Денис Берінчик в даний момент відновлюється після травми, тому у нього є вільний час.

Денис вирішив прийняв запрошення взяти участь в шоу «Танці з зірками».

«Зараз готуюся до участі в шоу «Танці з зірками». Вже десь півтора місяці тренуюся. Дуже важко, звичайно. Цілі на шоу? На всіх змаганнях, яких я брав участь, я намагався привезти медаль. Тому мета - як мінімум фінал», - заявив боксер.

«Коли знову на ринг? Найближчим часом ми зустрінемося з промоутером Олександром Красюком, щоб обговорити плани на майбутній бій. Поки все йде до того, що поєдинок буде взимку. Можливо, в грудні. У мене була невелика травма, зараз проходжу реабілітацію і до грудня повинен бути готовий», - розповів Денис в інтерв'ю iSport.ua.

Свій останній бій Берінчик провів 23 червня в Києві проти Хосе Луїса Прієто, який здався після п'ятого раунду.