  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Берінчик не повернеться в ринг до грудня

    • Розсилка
    Денис Берінчик. Фото:&nbsp;<span>K2 Promotions</span> - Берінчик не повернеться в ринг до грудня
    Денис Берінчик. Фото: K2 Promotions

    Українець проходить реабілітацію після травми

    Срібний призер Олімпіади в Лондоні боксер Денис Берінчик в даний момент відновлюється після травми, тому у нього є вільний час.

    Денис вирішив прийняв запрошення взяти участь в шоу «Танці з зірками».

    «Зараз готуюся до участі в шоу «Танці з зірками». Вже десь півтора місяці тренуюся. Дуже важко, звичайно. Цілі на шоу? На всіх змаганнях, яких я брав участь, я намагався привезти медаль. Тому мета - як мінімум фінал», - заявив боксер.

    «Коли знову на ринг? Найближчим часом ми зустрінемося з промоутером Олександром Красюком, щоб обговорити плани на майбутній бій. Поки все йде до того, що поєдинок буде взимку. Можливо, в грудні. У мене була невелика травма, зараз проходжу реабілітацію і до грудня повинен бути готовий», - розповів Денис в інтерв'ю iSport.ua.

    Свій останній бій Берінчик провів 23 червня в Києві проти Хосе Луїса Прієто, який здався після п'ятого раунду.

    бокс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ