«Бешикташ» несподівано дискваліфікували з Кубка Туреччини

«Бешикташ» відсторонений від участі в турнірі на один сезон

Федерація футболу Туреччини (TFF) визнала технічну поразку «Бешикташа» в матчі-відповіді півфіналу Кубка країни з «Фенербахче» з рахунком 0:3. Про це повідомляє прес-служба організації. Під час гри «Фенербахче» - «Бешикташ» (19 квітня) в голову головного тренера гостей прилетів кинутий з трибуни



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ФК «Бешикташ». Фото: ФК «Бешикташ»

«Бешикташ» відсторонений від участі в турнірі на один сезон

Федерація футболу Туреччини (TFF) визнала технічну поразку «Бешикташа» в матчі-відповіді півфіналу Кубка країни з «Фенербахче» з рахунком 0:3.

Про це повідомляє прес-служба організації.

Під час гри «Фенербахче» - «Бешикташ» (19 квітня) в голову головного тренера гостей прилетів кинутий з трибуни предмет, в результаті чого фахівця довелося госпіталізувати, а гра була припинена. Рішення федерації призначити догравання зустрічі не задовольнило «Бешикташ», клуб відмовився взяти участь в матчі.

Згідно з рішенням федерації, «Фенербахче» пройшов у фінал Кубка Туреччини, де зіграє з клубом «Акхісар» Беледієспор українського нападника Євгена Селезньова, а «Бешикташ» відсторонений від участі в турнірі на один сезон.

Як відомо раніше, «Динамо» планує викупити контракт українського гокіпера Бойка у «Бешикташа».

Джерело: depo.ua