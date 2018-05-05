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    «Бешикташ» несподівано дискваліфікували з Кубка Туреччини

    «Бешикташ» відсторонений від участі в турнірі на один сезон
    Федерація футболу Туреччини (TFF) визнала технічну поразку «Бешикташа» в матчі-відповіді півфіналу Кубка країни з «Фенербахче» з рахунком 0:3. Про це повідомляє прес-служба організації. Під час гри «Фенербахче» - «Бешикташ» (19 квітня) в голову головного тренера гостей прилетів кинутий з трибуни
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    ФК &laquo;Бешикташ&raquo;. Фото:&nbsp;ФК &laquo;Бешикташ&raquo;
    ФК «Бешикташ». Фото: ФК «Бешикташ»

    «Бешикташ» відсторонений від участі в турнірі на один сезон

    Федерація футболу Туреччини (TFF) визнала технічну поразку «Бешикташа» в матчі-відповіді півфіналу Кубка країни з «Фенербахче» з рахунком 0:3.

    Про це повідомляє прес-служба організації.

    Під час гри «Фенербахче» - «Бешикташ» (19 квітня) в голову головного тренера гостей прилетів кинутий з трибуни предмет, в результаті чого фахівця довелося госпіталізувати, а гра була припинена. Рішення федерації призначити догравання зустрічі не задовольнило «Бешикташ», клуб відмовився взяти участь в матчі.

    Згідно з рішенням федерації, «Фенербахче» пройшов у фінал Кубка Туреччини, де зіграє з клубом «Акхісар» Беледієспор українського нападника Євгена Селезньова, а «Бешикташ» відсторонений від участі в турнірі на один сезон.

    Як відомо раніше, «Динамо» планує викупити контракт українського гокіпера Бойка у «Бешикташа».

    Джерело: depo.ua

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