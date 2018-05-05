«Бешикташ» несподівано дискваліфікували з Кубка Туреччини
- Сьогодні, 17:56
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«Бешикташ» відсторонений від участі в турнірі на один сезон
Федерація футболу Туреччини (TFF) визнала технічну поразку «Бешикташа» в матчі-відповіді півфіналу Кубка країни з «Фенербахче» з рахунком 0:3.
Про це повідомляє прес-служба організації.
Під час гри «Фенербахче» - «Бешикташ» (19 квітня) в голову головного тренера гостей прилетів кинутий з трибуни предмет, в результаті чого фахівця довелося госпіталізувати, а гра була припинена. Рішення федерації призначити догравання зустрічі не задовольнило «Бешикташ», клуб відмовився взяти участь в матчі.
Згідно з рішенням федерації, «Фенербахче» пройшов у фінал Кубка Туреччини, де зіграє з клубом «Акхісар» Беледієспор українського нападника Євгена Селезньова, а «Бешикташ» відсторонений від участі в турнірі на один сезон.
Як відомо раніше, «Динамо» планує викупити контракт українського гокіпера Бойка у «Бешикташа».
Джерело: depo.ua