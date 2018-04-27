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    «Динамо» планує викупити контракт українського гокіпера Бойка у «Бешикташа»

    За словами президента «Динамо», все залежить від бажання самого воротаря
    «Динамо» планує викупити контракт українського голкіпера Дениса Бойка у турецького «Бешикташа». Про це заявив президент столичного клубу Ігор Суркіс. «Перш за все, сам Бойко повинен виявити бажання залишитися в команді. Я вважаю, таке бажання у нього буде. Я думаю, що з нашого боку таке бажання теж буде, тому що
    • 27 Квiтня, 09:57
    • Розсилка
    Денис Бойко. Фото: ФК Динамо
    Денис Бойко. Фото: ФК Динамо

    За словами президента «Динамо», все залежить від бажання самого воротаря

    «Динамо» планує викупити контракт українського голкіпера Дениса Бойка у турецького «Бешикташа».

    Про це заявив президент столичного клубу Ігор Суркіс.

    «Перш за все, сам Бойко повинен виявити бажання залишитися в команді. Я вважаю, таке бажання у нього буде. Я думаю, що з нашого боку таке бажання теж буде, тому що Денис дійсно показує хороший рівень футболу, почав додавати, хоч і знаходився довгий час без ігрової практики», - зазначив він.

    «Якщо наші бажання співпадуть, то, природно, ми будемо робити все можливе, щоб викупити трансфер Бойка у «Бешикташа». Це наш вихованець, ми до цього ставимося з великою повагою. Але у нього є довгостроковий контракт з «Бешикташем», і ми повинні знайти з турецьким клубом спільне рішення», - підкреслив Суркіс у коментарі прес-службі «Динамо».

    Гравцем київського «Динамо» Денис Бойко став в лютому.

    За цей час провів у футболці столичної команди 13 матчів у всіх турнірах.

    Раніше повідомлялося, що влітку стане відома доля голкіпера «Динамо» Максима Коваля, який на правах оренди виступає за «Депортиво».

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