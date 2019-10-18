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    Відео боїв, у яких нинішнього суперника Гвоздика Бетербієва бив Усик

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    Усик - Бетербієв у чвертьфіналі Олімпіади-2012 - Відео боїв, у яких нинішнього суперника Гвоздика Бетербієва бив Усик
    Усик - Бетербієв у чвертьфіналі Олімпіади-2012
    Olympic.org

    Олександр двічі перемагав у запеклих чвертьфінальних протистояннях

    У ніч з 18 на 19 жовтня на арені Liacouras Center у Філадельфії відбудеться об'єднавчий бій у напівважкій вазі. На рингу зійдуться чемпіон світу за версією WBC Олександр Гвоздик з України (17–0, 14 KO) і володар аналогічного пояса за версією IBF Артур Бетербієв з Росії (14–0, 14 KO).

    Росіянин Артур Бетербієв раніше на аматорській арені зустрічався з іншим українським чемпіоном – Олександром Усиком. Обидва поєдинки відбулися в чвертьфіналі: спочатку чемпіонату світу-2011, а потім на Олімпійських іграх-2012. Усик двічі перемагав Бетербієва, і обидва рази з однаковим рахунком 17:13.

    Усик – Бетербієв – 17:13, 1/4 фіналу ЧС-2011, Баку (Азербайджан)

    Бій Усик – Бетербієв – 17:13, 1/4 фіналу ОІ-2012, Лондон (Великобританія)

    Гвоздик єдиний свій бій Бетербієву на любительському рингу програв.

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    бокс Олександр Гвоздик Олександр Усик Артур Бетербієв
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