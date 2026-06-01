Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Тріумфатор головного єврокубка мав веселу подорож після переможного фіналу

Французький «Парі Сен-Жермен» після другої поспіль перемоги в Лізі чемпіонів зарезервував у літаку окреме місце для трофею. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу клубу.

ПСЖ виклав у мережі відео з рейсу в Париж. У ньому капітан команди Маркіньйос по-батьківськи піклується про кубок. Він посадив «вухатого» в крісло та зафіксував ременями безпеки.

Французький гранд завершив сезон із п'ятьма трофеями. «Парі Сен-Жермен» виграв титул Ліги 1, завоював Суперкубок Франції, здобув Суперкубок УЄФА та Міжконтинентальний кубок ФІФА, а також тріумфував у Лізі чемпіонів.

ПСЖ – «Арсенал»

«Каноніри» відкрили рахунок у дебюті поєдинку зусиллями нападника Гаверца. Французький гранд відігрався у середині другого тайму. Нападник Дембеле реалізував одинадцятиметровий.

Зрештою, справа дійшла до серії пенальті. Футболісти ПСЖ припустилися одного промаху – оборонець Мендеш не переграв Раю. Натомість в складі Арсенала схибили хавбек Езе та центрбек Габріел, які не влучили в рамку.

Українці з перемогами в Лізі чемпіонів

Центрбек «Парі Сен-Жермен» Ілля Забарний став четвертим футболістом із паспортом України з тріумфом у турнірі. Раніше трофей завоювали воротар Андрій Лунін, півзахисник Анатолій Тимощук і нападник Андрій Шевченко.

Голкіпер виграв Лігу чемпіонів двічі з мадридським «Реалом» (2022, 2024). Позбавлений регалій ексхавбек виграв турнір із мюнхенською «Баварією» (сезон 2012/13). Натомість чинний президент УАФ здобув трофей з італійським Міланом у 2003 році.

До слова, центрбек ПСЖ Забарний прокоментував тріумф у Лізі чемпіонів 2025/26. Оборонець зіграв 15 хвилин в овертаймі. У серії пенальті одинадцятиметровий він не виконував.

Нагадаємо, раніше «Парі Сен-Жермен» накинув оком на опальну зірку мадридського «Реала» Федеріко Вальверде. Чемпіон Франції контактував із оточенням уругвайця. Утім, із конкретною пропозицією на іспанський гранд ПСЖ поки не виходив.