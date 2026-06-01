Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Безпека на першому місці. ПСЖ поділився кумедним відео з трофеєм Ліги чемпіонів

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Безпека на першому місці. ПСЖ поділився кумедним відео з трофеєм Ліги чемпіонів
Маркіньйос вдруге підняв над головою трофей головного єврокубка
фото: EFE
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Тріумфатор головного єврокубка мав веселу подорож після переможного фіналу

Французький «Парі Сен-Жермен» після другої поспіль перемоги в Лізі чемпіонів зарезервував у літаку окреме місце для трофею. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу клубу.

ПСЖ виклав у мережі відео з рейсу в Париж. У ньому капітан команди Маркіньйос по-батьківськи піклується про кубок. Він посадив «вухатого» в крісло та зафіксував ременями безпеки.

Французький гранд завершив сезон із п'ятьма трофеями. «Парі Сен-Жермен» виграв титул Ліги 1, завоював Суперкубок Франції, здобув Суперкубок УЄФА та Міжконтинентальний кубок ФІФА, а також тріумфував у Лізі чемпіонів.

ПСЖ – «Арсенал»

«Каноніри» відкрили рахунок у дебюті поєдинку зусиллями нападника Гаверца. Французький гранд відігрався у середині другого тайму. Нападник Дембеле реалізував одинадцятиметровий.

Зрештою, справа дійшла до серії пенальті. Футболісти ПСЖ припустилися одного промаху – оборонець Мендеш не переграв Раю. Натомість в складі Арсенала схибили хавбек Езе та центрбек Габріел, які не влучили в рамку.

Українці з перемогами в Лізі чемпіонів

Центрбек «Парі Сен-Жермен» Ілля Забарний став четвертим футболістом із паспортом України з тріумфом у турнірі. Раніше трофей завоювали воротар Андрій Лунін, півзахисник Анатолій Тимощук і нападник Андрій Шевченко.

Голкіпер виграв Лігу чемпіонів двічі з мадридським «Реалом» (2022, 2024). Позбавлений регалій ексхавбек виграв турнір із мюнхенською «Баварією» (сезон 2012/13). Натомість чинний президент УАФ здобув трофей з італійським Міланом у 2003 році.

До слова, центрбек ПСЖ Забарний прокоментував тріумф у Лізі чемпіонів 2025/26. Оборонець зіграв 15 хвилин в овертаймі. У серії пенальті одинадцятиметровий він не виконував.

Нагадаємо, раніше «Парі Сен-Жермен» накинув оком на опальну зірку мадридського «Реала» Федеріко Вальверде. Чемпіон Франції контактував із оточенням уругвайця. Утім, із конкретною пропозицією на іспанський гранд ПСЖ поки не виходив.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Маркіньос Ліга чемпіонів ФК Парі Сен-Жермен

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Цьогорічні заворушення виявилися значно менш руйнівними
Фанати ПСЖ влаштували погроми в Парижі після перемоги в Лізі чемпіонів
Вчора, 05:01
ПСЖ і «Арсенал» у фіналі Ліги чемпіонів визначили найсильніший клуб Європи
ПСЖ Забарного в серії пенальті обіграв «Арсенал» і вдруге поспіль переміг в Лізі чемпіонів
30 травня, 22:04
Дружина Сафонова Марина принесла російський прапор
Фінал Ліги чемпіонів. Дружина гравця ПСЖ вийшла на поле з прапором Росії
30 травня, 23:42
Ілля Забарний тріумфально завершив сезон
Забарний – про перемогу в Лізі чемпіонів: Пишаюся тим, що я українець
Вчора, 16:56
Хвіча Кварацхелія підкорив єврокубок
Одноклубник Забарного визнаний найкращим у сезоні Ліги чемпіонів
Вчора, 19:30
Елі Крупі зацікавив імениті клуби
ПСЖ знайшов потенційне підсилення в чемпіонаті Англії
Сьогодні, 10:55

Новини

Рекордсмен чемпіонату Англії оголосив про завершення кар'єри
Рекордсмен чемпіонату Англії оголосив про завершення кар'єри
Збірна України з мініфутболу вийшла у чвертьфінал Євро-2026
Збірна України з мініфутболу вийшла у чвертьфінал Євро-2026
Безпека на першому місці. ПСЖ поділився кумедним відео з трофеєм Ліги чемпіонів
Безпека на першому місці. ПСЖ поділився кумедним відео з трофеєм Ліги чемпіонів
Кличко-молодший став одним із лідерів молодіжного чемпіонату Франції за кількома показниками
Кличко-молодший став одним із лідерів молодіжного чемпіонату Франції за кількома показниками
ПСЖ знайшов потенційне підсилення в чемпіонаті Англії
ПСЖ знайшов потенційне підсилення в чемпіонаті Англії
Росіяни поскаржилися на очільника українських шахів, який нібито підтримує «геноцид»
Росіяни поскаржилися на очільника українських шахів, який нібито підтримує «геноцид»

Новини

На Мальті вибухнув завод з виробництва феєрверків (відео)
Сьогодні, 12:06
«Подбай про моїх людей». Ахметов розповів про розмову з Редісом за кілька хвилин до виходу з Азовсталі
Сьогодні, 09:22
Україна переможе у війні проти Росії, на це є причини – Ахметов
Сьогодні, 08:52
Ворог почав фарбувати техніку «під зебру». Аналітики пояснили задум (фото)
Сьогодні, 08:07
Безпілотники атакували Ростовську область: горить нафтобаза
Вчора, 00:40
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
30 травня, 23:06

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua