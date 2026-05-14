ПСЖ накинув оком на опальну зірку «Реала» – ЗМІ

Фіналіст Ліги чемпіонів прагне скористатися поганим мікрокліматом у таборі «вершкових»

Півзахисник мадридського «Реала» Федеріко Вальверде потрапив до сфери зацікавлень французького «Парі Сен-Жермен». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на El Chiringuito.

Чемпіон Франції контактував із оточенням уругвайця. Утім, із конкретною пропозицією на іспанський гранд ПСЖ поки не виходив. Інтерес до Вальверде зріс після інформації про конфлікт хавбека з одноклубником Орельєном Чуамені.

Партнери по команді нібито почубилися в роздягальні. Як наслідок, Вальверде отримав черепно-мозкову травму, бо під час сутички впав і вдарився об стіл. Найімовірніше, один із розбишак покине «Бернабеу» влітку.

ПСЖ доведеться витримати конкуренцію з іншими зацікавленими клубами. Зокрема, інтерес до Вальверде приписували мюнхенській «Баварії» та англійському «Манчестер Сіті». За хавбека «Реал» прагнутиме виручити 100-120 млн євро.

Вальверде в нинішньому сезоні зіграв 49 поєдинків. До свого активу він записав дев'ять голів і 13 результативних передач. Контракт уругвайця з «вершковими» розрахований до літа 2029 року.

