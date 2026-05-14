ПСЖ накинув оком на опальну зірку «Реала» – ЗМІ

Антон Федорців
Федеріко Вальверде зацікавив провідні клуби Європи
фото: Reuters
Фіналіст Ліги чемпіонів прагне скористатися поганим мікрокліматом у таборі «вершкових»

Півзахисник мадридського «Реала» Федеріко Вальверде потрапив до сфери зацікавлень французького «Парі Сен-Жермен». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на El Chiringuito.

Чемпіон Франції контактував із оточенням уругвайця. Утім, із конкретною пропозицією на іспанський гранд ПСЖ поки не виходив. Інтерес до Вальверде зріс після інформації про конфлікт хавбека з одноклубником Орельєном Чуамені.

Партнери по команді нібито почубилися в роздягальні. Як наслідок, Вальверде отримав черепно-мозкову травму, бо під час сутички впав і вдарився об стіл. Найімовірніше, один із розбишак покине «Бернабеу» влітку.

ПСЖ доведеться витримати конкуренцію з іншими зацікавленими клубами. Зокрема, інтерес до Вальверде приписували мюнхенській «Баварії» та англійському «Манчестер Сіті». За хавбека «Реал» прагнутиме виручити 100-120 млн євро.

Вальверде в нинішньому сезоні зіграв 49 поєдинків. До свого активу він записав дев'ять голів і 13 результативних передач. Контракт уругвайця з «вершковими» розрахований до літа 2029 року.

До слова, півзахисник «Реала» Браїм Діас отримав варіант повернення в чемпіонат Італії. Марокканець став одним із потенційних підсилень туринського «Ювентуса». Серед переваг – досвід виступів у Серії A за «Мілан».

Нагадаємо, культовий воротар Ікер Касільяс оцінив можливе повернення Жозе Моурінью в Королівський клуб. Експідопічний португальця не в захваті від потенційного призначення тренера в «Реал». Вони мали напружені взаємини під час першої каденції Моурінью в Мадриді.

