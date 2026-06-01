Рекордсмен чемпіонату Англії оголосив про завершення кар'єри

Триразовий переможець Прем'єр-ліги повісив бутси на цвях

Півзахисник англійського «Брайтона» Джеймс Мілнер завершив професіональні виступи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Instagram спортсмена.

Ексхавбек збірної Англії провів 24 сезони на дорослому рівні. У кампанії 2025/26 він став рекордсменом Прем'єр-ліги за кількістю зіграних матчів. Мілнер покидає великий футбол на позначці 658 поєдинків.

«Після 24-х сезонів у Прем'єр-лізі настав час завершити мою ігрову кар'єру. Дебютувавши за клуб мого дитинства «Лідс» у 16 років і ставши наймолодшим автором гола в історії АПЛ, я ніколи не міг уявити, яким буде цей шлях. Від тих перших кроків до моменту, коли торік я вже не міг нормально підняти ногу, а потім повернувся і допоміг «Брайтону» вдруге в історії вийти до єврокубків у 40», – написав ветеран.

У цій кампанії Мілнер зіграв 22 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав один гол і один асист. У лавах «чайок» досвідчений півзахисник відіграв три роки.

Ігрова кар'єра Джеймса Мілнера

Уродженець Лідса, вихованець «павичів». Дебютував на дорослому рівні в сезоні 2002/03. Півроку провів на правах оренди за «Свіндон Таун».

Пізніше захищав кольори «Ньюкасла», бірмінгемської «Астон Вілли», «Манчестер Сіті», «Ліверпуля». Найдовші періоди провів у лавах «сорок» і «містян» (по п'ять сезонів) і мерсисайдців (вісім).

Трофеї та досягнення Джеймса Мілнера

У складі «Манчестер Сіті» двічі став чемпіоном Англії, а також виграв по Кубку та Суперкубку Англії, Кубок англійської ліги. Натомість з «Ліверпулем» завоював ще один титут АПЛ, Кубок і Суперкубок Англії, Кубок ліги, тріумфував у Лізі чемпіонів 2018/19. Також він здобув із «червоними» Суперкубок УЄФА та виграв Клубний чемпіонат світу.

За підсумками сезону 2009/10 був визнаний найкращим молодим гравцем і потрапив до символічної збірної Прем'єр-ліги. У лавах збірної Англії виступав у 2009-2016 роках. За цей час провів 61 поєдинок за «Трьох левів».

