Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Рекордсмен чемпіонату Англії оголосив про завершення кар'єри

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Рекордсмен чемпіонату Англії оголосив про завершення кар'єри
Джеймс Мілнер попрощався з великим футболом
фото: EFE
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Триразовий переможець Прем'єр-ліги повісив бутси на цвях

Півзахисник англійського «Брайтона» Джеймс Мілнер завершив професіональні виступи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Instagram спортсмена.

Ексхавбек збірної Англії провів 24 сезони на дорослому рівні. У кампанії 2025/26 він став рекордсменом Прем'єр-ліги за кількістю зіграних матчів. Мілнер покидає великий футбол на позначці 658 поєдинків.

«Після 24-х сезонів у Прем'єр-лізі настав час завершити мою ігрову кар'єру. Дебютувавши за клуб мого дитинства «Лідс» у 16 років і ставши наймолодшим автором гола в історії АПЛ, я ніколи не міг уявити, яким буде цей шлях. Від тих перших кроків до моменту, коли торік я вже не міг нормально підняти ногу, а потім повернувся і допоміг «Брайтону» вдруге в історії вийти до єврокубків у 40», – написав ветеран.

У цій кампанії Мілнер зіграв 22 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав один гол і один асист. У лавах «чайок» досвідчений півзахисник відіграв три роки.

Ігрова кар'єра Джеймса Мілнера

Уродженець Лідса, вихованець «павичів». Дебютував на дорослому рівні в сезоні 2002/03. Півроку провів на правах оренди за «Свіндон Таун».

Пізніше захищав кольори «Ньюкасла», бірмінгемської «Астон Вілли», «Манчестер Сіті», «Ліверпуля». Найдовші періоди провів у лавах «сорок» і «містян» (по п'ять сезонів) і мерсисайдців (вісім).

Трофеї та досягнення Джеймса Мілнера

У складі «Манчестер Сіті» двічі став чемпіоном Англії, а також виграв по Кубку та Суперкубку Англії, Кубок англійської ліги. Натомість з «Ліверпулем» завоював ще один титут АПЛ, Кубок і Суперкубок Англії, Кубок ліги, тріумфував у Лізі чемпіонів 2018/19. Також він здобув із «червоними» Суперкубок УЄФА та виграв Клубний чемпіонат світу.

За підсумками сезону 2009/10 був визнаний найкращим молодим гравцем і потрапив до символічної збірної Прем'єр-ліги. У лавах збірної Англії виступав у 2009-2016 роках. За цей час провів 61 поєдинок за «Трьох левів».

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК Манчестер Сіті ФК Ліверпуль Джеймс Мілнер ФК «Астон Вілла» ФК «Ньюкасл Юнайтед» ФК «Брайтон» ФК «Лідс Юнайтед»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Каспер Шмейхель найкращі роки провів у чемпіонаті Англії
Сенсаційний чемпіон Англії-2016 оголосив про завершення кар'єри
27 травня, 14:54
Ніклас Зюле вирішив зав'язати з великим футболом
Переможець Ліги чемпіонів із «Баварією» сенсаційно завершить кар'єру в 30 років
7 травня, 14:54
Гільєрмо Очоа піде на пенсію рекордсменом планети
Учасник першого Мундіалю в історії України задумав завершити кар'єру після Чемпіонату світу 2026
30 квiтня, 19:16
Ешлі Янг мав неймовірно насичену кар'єру
Колишній півзахисник збірної Англії анонсував завершення кар'єри
30 квiтня, 17:59
Джонджо Шелві вирішив стати тренером
Експівзахисник збірної Англії завершив кар'єру та відразу став тренером
16 квiтня, 10:28
Аарон Ремзі повісив бутси на цвях
Екслідер «Арсенала» остаточно завершив кар'єру
7 квiтня, 17:46

Новини

Рекордсмен чемпіонату Англії оголосив про завершення кар'єри
Рекордсмен чемпіонату Англії оголосив про завершення кар'єри
Збірна України з мініфутболу вийшла у чвертьфінал Євро-2026
Збірна України з мініфутболу вийшла у чвертьфінал Євро-2026
Безпека на першому місці. ПСЖ поділився кумедним відео з трофеєм Ліги чемпіонів
Безпека на першому місці. ПСЖ поділився кумедним відео з трофеєм Ліги чемпіонів
Кличко-молодший став одним із лідерів молодіжного чемпіонату Франції за кількома показниками
Кличко-молодший став одним із лідерів молодіжного чемпіонату Франції за кількома показниками
ПСЖ знайшов потенційне підсилення в чемпіонаті Англії
ПСЖ знайшов потенційне підсилення в чемпіонаті Англії
Росіяни поскаржилися на очільника українських шахів, який нібито підтримує «геноцид»
Росіяни поскаржилися на очільника українських шахів, який нібито підтримує «геноцид»

Новини

На Мальті вибухнув завод з виробництва феєрверків (відео)
Сьогодні, 12:06
«Подбай про моїх людей». Ахметов розповів про розмову з Редісом за кілька хвилин до виходу з Азовсталі
Сьогодні, 09:22
Україна переможе у війні проти Росії, на це є причини – Ахметов
Сьогодні, 08:52
Ворог почав фарбувати техніку «під зебру». Аналітики пояснили задум (фото)
Сьогодні, 08:07
Безпілотники атакували Ростовську область: горить нафтобаза
Вчора, 00:40
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
30 травня, 23:06

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua