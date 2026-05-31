Фанати ПСЖ влаштували погроми в Парижі після перемоги в Лізі чемпіонів

Вікторія Літвінова
Цьогорічні заворушення виявилися значно менш руйнівними
фото: скріншот із відео
 МВС Франції: по всій країні затримано 416 осіб, семеро поліцейських поранені

 Святкування перемоги «Парі Сен-Жермен» у фіналі Ліги чемпіонів переросли у зіткнення з поліцією та погроми на вулицях французької столиці. За даними МВС Франції, по всій країні затримано 416 осіб, семеро правоохоронців отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Le Figaro.

Зіткнення почалися ще під час матчу

Заворушення спалахнули в Парижі ще до фінального свистка. Поліція зіткнулася з уболівальниками поблизу стадіону «Парк де Пренс» після того, як на шостій хвилині матчу «Арсенал» відкрив рахунок. ПСЖ зрівняв рахунок лише на 65-й хвилині – Усман Дембеле реалізував пенальті – і врешті переміг у серії пенальті з рахунком 4:3.

Власники крамниць і влада Парижа заздалегідь готувалися до можливих ексцесів: магазини на Єлисейських полях закрили вітрини захисними щитами. Попри це, безлад усе одно вийшов за межі фанзон: зафіксовано випадки пограбувань, кілька транспортних засобів і комерційних точок зазнали пошкоджень. Група уболівальників захопила паризьку кільцеву дорогу, заблокувавши рух і запускаючи феєрверки в натовп.

Менш масштабно, ніж торік

Цьогорічні заворушення виявилися значно менш руйнівними, ніж після першої перемоги ПСЖ у Лізі чемпіонів 2025 року. Тоді, коли клуб здолав «Інтер» із рахунком 5:0, по всій Франції заарештували понад 550 осіб, двоє людей загинули, а збитки були незрівнянно більшими. Цього разу поліція розгорнула понад 22 000 співробітників по всій країні – і, судячи з результату, підготовка дала ефект.

Близько 20 000 уболівальників зібралися на Єлисейських полях, щоб відсвяткувати другий поспіль тріумф клубу. Більшість відзначила перемогу мирно –  зіткнення спровокувала лише частина присутніх.

Нагадаємо, після першої перемоги ПСЖ у Лізі чемпіонів у 2025 році в Парижі заарештували понад 500 осіб. Тоді двоє людей загинули під час заворушень, а збитки від погромів охопили кілька районів столиці.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов'язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

