Фанати ПСЖ влаштували погроми в Парижі після перемоги в Лізі чемпіонів

МВС Франції: по всій країні затримано 416 осіб, семеро поліцейських поранені

Святкування перемоги «Парі Сен-Жермен» у фіналі Ліги чемпіонів переросли у зіткнення з поліцією та погроми на вулицях французької столиці. За даними МВС Франції, по всій країні затримано 416 осіб, семеро правоохоронців отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Le Figaro.

Зіткнення почалися ще під час матчу

Заворушення спалахнули в Парижі ще до фінального свистка. Поліція зіткнулася з уболівальниками поблизу стадіону «Парк де Пренс» після того, як на шостій хвилині матчу «Арсенал» відкрив рахунок. ПСЖ зрівняв рахунок лише на 65-й хвилині – Усман Дембеле реалізував пенальті – і врешті переміг у серії пенальті з рахунком 4:3.

Власники крамниць і влада Парижа заздалегідь готувалися до можливих ексцесів: магазини на Єлисейських полях закрили вітрини захисними щитами. Попри це, безлад усе одно вийшов за межі фанзон: зафіксовано випадки пограбувань, кілька транспортних засобів і комерційних точок зазнали пошкоджень. Група уболівальників захопила паризьку кільцеву дорогу, заблокувавши рух і запускаючи феєрверки в натовп.

Менш масштабно, ніж торік

Цьогорічні заворушення виявилися значно менш руйнівними, ніж після першої перемоги ПСЖ у Лізі чемпіонів 2025 року. Тоді, коли клуб здолав «Інтер» із рахунком 5:0, по всій Франції заарештували понад 550 осіб, двоє людей загинули, а збитки були незрівнянно більшими. Цього разу поліція розгорнула понад 22 000 співробітників по всій країні – і, судячи з результату, підготовка дала ефект.

Близько 20 000 уболівальників зібралися на Єлисейських полях, щоб відсвяткувати другий поспіль тріумф клубу. Більшість відзначила перемогу мирно – зіткнення спровокувала лише частина присутніх.

Нагадаємо, після першої перемоги ПСЖ у Лізі чемпіонів у 2025 році в Парижі заарештували понад 500 осіб. Тоді двоє людей загинули під час заворушень, а збитки від погромів охопили кілька районів столиці.