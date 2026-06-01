Кличко-молодший став одним із лідерів молодіжного чемпіонату Франції за кількома показниками

Артем Худолєєв
Кличко вдало проявив себе у матчах молодіжного чемпіонату Франції з баскетболу
Фіналом восьми завершився Молодіжний чемпіонат Франції з баскетболу – «Монако» U-21 українця Максима Кличка програв в чвертьфіналі «Діжону», який в підсумку і став переможцем чемпіонату. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

За підсумком сезону центровий збірної України Максим Кличко потрапив до топу за кількома статистичними показниками молодіжного чемпіонату Франції.

Так, за показником рейтингу ефективності Максим Кличко став другим в чемпіонаті (РЕ 19.5) поступившись лише французу Маїді Дугласу з Нантера (РЕ 22.4).

Також другим Кличко став за підбираннями – він збирав в середньому 7.5 підбирань і поступився лише Хадіму Кане з Бурга, у якого 7.6 підбирання за гру.

За відсотком реалізації кидків з гри Максим Кличко зайняв третє місце (66.9%), поступившись Соханну Менді з Шалона/Сон (74.7%) та Юлену Віламовскі з Шоле (69.7%)

Максим Кличко потрапив до символічної п’ятірки сезону 2025/26 чемпіонату Espoirs Élite – молодіжного дивізіону при найвищій лізі Франції Betclic Elite.

У 25 матчах регулярного чемпіонату 21-річний центровий у середньому набирав 15.0 очка, 7.5 підбирання та 1.7 передачі за 26.5 хвилини на майданчику. Показники реалізації – 68,2% двоочкових, 16,7% триочкових та 61,8% штрафних кидків. Рейтинг ефективності 19.5.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

  • Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

  • Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0
