Кличко-молодший став одним із лідерів молодіжного чемпіонату Франції за кількома показниками

Кличко вдало проявив себе у матчах молодіжного чемпіонату Франції з баскетболу

Кличко посів друге місце за кількістю підбирань у молодіжному чемпіонаті Франції з баскетболу

Фіналом восьми завершився Молодіжний чемпіонат Франції з баскетболу – «Монако» U-21 українця Максима Кличка програв в чвертьфіналі «Діжону», який в підсумку і став переможцем чемпіонату. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

За підсумком сезону центровий збірної України Максим Кличко потрапив до топу за кількома статистичними показниками молодіжного чемпіонату Франції.

Так, за показником рейтингу ефективності Максим Кличко став другим в чемпіонаті (РЕ 19.5) поступившись лише французу Маїді Дугласу з Нантера (РЕ 22.4).

Також другим Кличко став за підбираннями – він збирав в середньому 7.5 підбирань і поступився лише Хадіму Кане з Бурга, у якого 7.6 підбирання за гру.

За відсотком реалізації кидків з гри Максим Кличко зайняв третє місце (66.9%), поступившись Соханну Менді з Шалона/Сон (74.7%) та Юлену Віламовскі з Шоле (69.7%)

Максим Кличко потрапив до символічної п’ятірки сезону 2025/26 чемпіонату Espoirs Élite – молодіжного дивізіону при найвищій лізі Франції Betclic Elite.

У 25 матчах регулярного чемпіонату 21-річний центровий у середньому набирав 15.0 очка, 7.5 підбирання та 1.7 передачі за 26.5 хвилини на майданчику. Показники реалізації – 68,2% двоочкових, 16,7% триочкових та 61,8% штрафних кидків. Рейтинг ефективності 19.5.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

