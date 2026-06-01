ПСЖ знайшов потенційне підсилення в чемпіонаті Англії

Переможець Ліги чемпіонів готовий оновлювати колектив

Нападник англійського «Борнмута» Елі Крупі потрапив до сфери зацікавлень французького «Парі Сен-Жермен». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на L'Equipe.

Форвард звернув на себе увагу керманича парижан Луїса Енріке. Конкуренцію ПСЖ нібито складе недавній суперник у фіналі Ліги чемпіонів – лондонський «Арсенал». Сам француз прагне перебратися в один із європейських грандів.

На радарі «Парі Сен-Жермен» опинився ще один перспективний футболіст. Парижани ведуть флангового нападника німецького РБ «Лейпциг» Яна Діоманде. На нього теж полюють провідні клуби Європи.

Крупі в нинішньому сезоні провів 33 поєдинки в англійській Прем'єр-лізі. До свого активу він записав 11 голів. Контракт форварда з «вишнями» розрахований до літа 2030 року.

До слова, центрбек ПСЖ Ілля Забарний прокоментував тріумф у Лізі чемпіонів 2025/26. Оборонець зіграв 15 хвилин в овертаймі. У серії пенальті одинадцятиметровий він не виконував.

Нагадаємо, раніше «Парі Сен-Жермен» накинув оком на опальну зірку мадридського «Реала» Федеріко Вальверде. Чемпіон Франції контактував із оточенням уругвайця. Утім, із конкретною пропозицією на іспанський гранд ПСЖ поки не виходив.