ПСЖ знайшов потенційне підсилення в чемпіонаті Англії

Антон Федорців
Антон Федорців
Елі Крупі зацікавив імениті клуби
фото: ФК «Борнмут»
Переможець Ліги чемпіонів готовий оновлювати колектив

Нападник англійського «Борнмута» Елі Крупі потрапив до сфери зацікавлень французького «Парі Сен-Жермен». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на L'Equipe.

Форвард звернув на себе увагу керманича парижан Луїса Енріке. Конкуренцію ПСЖ нібито складе недавній суперник у фіналі Ліги чемпіонів – лондонський «Арсенал». Сам француз прагне перебратися в один із європейських грандів.

На радарі «Парі Сен-Жермен» опинився ще один перспективний футболіст. Парижани ведуть флангового нападника німецького РБ «Лейпциг» Яна Діоманде. На нього теж полюють провідні клуби Європи.

Крупі в нинішньому сезоні провів 33 поєдинки в англійській Прем'єр-лізі. До свого активу він записав 11 голів. Контракт форварда з «вишнями» розрахований до літа 2030 року.

До слова, центрбек ПСЖ Ілля Забарний прокоментував тріумф у Лізі чемпіонів 2025/26. Оборонець зіграв 15 хвилин в овертаймі. У серії пенальті одинадцятиметровий він не виконував.

Нагадаємо, раніше «Парі Сен-Жермен» накинув оком на опальну зірку мадридського «Реала» Федеріко Вальверде. Чемпіон Франції контактував із оточенням уругвайця. Утім, із конкретною пропозицією на іспанський гранд ПСЖ поки не виходив.

Рекордсмен чемпіонату Англії оголосив про завершення кар'єри
Збірна України з мініфутболу вийшла у чвертьфінал Євро-2026
Безпека на першому місці. ПСЖ поділився кумедним відео з трофеєм Ліги чемпіонів
Кличко-молодший став одним із лідерів молодіжного чемпіонату Франції за кількома показниками
