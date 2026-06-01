Збірна України з мініфутболу вийшла у чвертьфінал Євро-2026

Артем Худолєєв
glavcom.ua

В 1/8 фіналу Євро-2026 Україна перемогла Португалію
У чвертьфіналі Євро-2026 2 червня наша команда зіграє проти збірної Грузії

Збірна України з мініфутболу перемогла Португалію і вийшла у чвертьфінал Євро-2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Євро-2026 з мініфутболу, 1/8 фіналу

Україна – Португалія 3:1

  • Голи: Бланк (2), Іванов (7), Грицина (27) – Дуарте (26)

У чвертьфіналі Євро-2026 збірна України зіграє проти Грузії, яка у 1/8 фіналу перемогла Польщу у серії пенальті.

Поєдинок Грузія – Україна розпочнеться 2 червня о 20:00 за київським часом, трансляція буде доступна на Київстар ТБ.

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

  • Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
  • Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
  • Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
  • Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
  • Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
  • Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
  • Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
  • Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
  • Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
  • Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
  • Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
  • Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)

  • Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)

