Збірна України з мініфутболу вийшла у чвертьфінал Євро-2026

У чвертьфіналі Євро-2026 2 червня наша команда зіграє проти збірної Грузії

Збірна України з мініфутболу перемогла Португалію і вийшла у чвертьфінал Євро-2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Євро-2026 з мініфутболу, 1/8 фіналу

Україна – Португалія 3:1

Голи: Бланк (2), Іванов (7), Грицина (27) – Дуарте (26)

У чвертьфіналі Євро-2026 збірна України зіграє проти Грузії, яка у 1/8 фіналу перемогла Польщу у серії пенальті.

Поєдинок Грузія – Україна розпочнеться 2 червня о 20:00 за київським часом, трансляція буде доступна на Київстар ТБ.

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.

Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.

Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.

Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.

Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.

Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.

Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.

Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.

Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.

Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.

Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.

Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)