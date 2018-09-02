  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Кільчицький двічі побував на подіумі відкритого чемпіонату Чехії з біатлону

    • Розсилка
    Фото взяте з сайту sportonline.ua - Кільчицький двічі побував на подіумі відкритого чемпіонату Чехії з біатлону
    Фото взяте з сайту sportonline.ua

    На чемпіонаті Чехії з літнього біатлону, що проходить у ці дні, виступає безліч українських біатлоністів

    Змагання проходять у місті Летоград. Першою гонкою за участю українців став чоловічий спринт.

    Найбільшого успіху досяг Віталій Кільчицький. Він лише на 18,7 секунд відстав від переможця – чеха Міхала Крчмаржа.

    Третє місце дісталося посісти ще одному чеху Ондржею Моравцю, повідомляє prosportua.com.

    У першій десятці, крім Кільчицького, опинилися ще п'ятеро українців. Чисто відстрілявся Артем Тищенко (восьме місце). Решта – Дмитро Підручний, Сергій Семенов, Артем Прима і Тарас Лесюк – припустилися по одній помилці, в результаті, зайнявши місця з шостого по 10-те.

    У жіночому спринті перемогу здобула чешка Вероніка Віткова (без промахів). Друге місце зайняла латвійка Байба Бендика (+58,7 відставання, 1+0), третє - чешка Єва Пускарчикова (+1.33,9, 1 + 0).

    Окрім того, змагання відбулися у суперспринті. Це досить нестандартна дисципліна, яка зустрічається не у всіх національних чемпіонатах. Її відмінність – укорочена дистанція у два з половиною км (три кола по 800 м) плюс, зазвичай, два стрілецьких кордони, але у Чехії був лише один – лежачи.

    У Летограді переможцем суперспринту також став Крчмарж, друге місце зайняв Прима (+5,8), третє - Кільчицький (+11,5).

    біатлон Чехія спринт Сергій Семенов Артем Прима Дмитро Підручний
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ