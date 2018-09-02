Кільчицький двічі побував на подіумі відкритого чемпіонату Чехії з біатлону



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Фото взяте з сайту sportonline.ua

На чемпіонаті Чехії з літнього біатлону, що проходить у ці дні, виступає безліч українських біатлоністів

Змагання проходять у місті Летоград. Першою гонкою за участю українців став чоловічий спринт.

Найбільшого успіху досяг Віталій Кільчицький. Він лише на 18,7 секунд відстав від переможця – чеха Міхала Крчмаржа.

Третє місце дісталося посісти ще одному чеху Ондржею Моравцю, повідомляє prosportua.com.

У першій десятці, крім Кільчицького, опинилися ще п'ятеро українців. Чисто відстрілявся Артем Тищенко (восьме місце). Решта – Дмитро Підручний, Сергій Семенов, Артем Прима і Тарас Лесюк – припустилися по одній помилці, в результаті, зайнявши місця з шостого по 10-те.

У жіночому спринті перемогу здобула чешка Вероніка Віткова (без промахів). Друге місце зайняла латвійка Байба Бендика (+58,7 відставання, 1+0), третє - чешка Єва Пускарчикова (+1.33,9, 1 + 0).

Окрім того, змагання відбулися у суперспринті. Це досить нестандартна дисципліна, яка зустрічається не у всіх національних чемпіонатах. Її відмінність – укорочена дистанція у два з половиною км (три кола по 800 м) плюс, зазвичай, два стрілецьких кордони, але у Чехії був лише один – лежачи.

У Летограді переможцем суперспринту також став Крчмарж, друге місце зайняв Прима (+5,8), третє - Кільчицький (+11,5).