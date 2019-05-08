  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українська біатлоністка завершила кар’єру заради весілля з росіянином

    • Розсилка
    Марія Кручова - Українська біатлоністка завершила кар’єру заради весілля з росіянином
    Марія Кручова
    Інстаграм

    Весілля 24-річної Марії Кручової та росіянина Олександра Логінова має відбутися 12 травня в Тернополі

    Українська біатлоністка Марія Кручова вирішила завершити кар’єру та зосередитися на особистому житті. Про це повідомив канал XSport з посиланням на державного тренера збірної України Євгена Колупаєва.

    24-річна Кручова виходить заміж за російського біатлоніста Олександра Логінова. Весілля має відбутися 12 травня в Тернополі. З Логіновим Кручова зустрічається вже понад два роки.

     Читайте також: Російську легкоатлетку з українським паспортом Савіну дискваліфікували на 12 років
    Читайте також
    біатлон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ