Українська біатлоністка завершила кар’єру заради весілля з росіянином



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Марія Кручова Інстаграм

Весілля 24-річної Марії Кручової та росіянина Олександра Логінова має відбутися 12 травня в Тернополі

Українська біатлоністка Марія Кручова вирішила завершити кар’єру та зосередитися на особистому житті. Про це повідомив канал XSport з посиланням на державного тренера збірної України Євгена Колупаєва.

24-річна Кручова виходить заміж за російського біатлоніста Олександра Логінова. Весілля має відбутися 12 травня в Тернополі. З Логіновим Кручова зустрічається вже понад два роки.

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