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    Російських футболістів Кокоріна та Мамаєва засудили до ув’язнення

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    Кокорін та Мамаєв - Російських футболістів Кокоріна та Мамаєва засудили до ув’язнення
    Кокорін та Мамаєв
    HELLO! Russia

    Гравець «Зеніта» Кокорін отримав 18 місяців колонії, Мамаєв з «Краснодара» - 17 місяців

    У Москві оголосили вирок скандальним півзахисникам «Зеніта» Олександру Кокоріну та «Краснодару» Павлу Мамаєву.

    Їх визнано винними в хуліганстві та заподіяння легкої шкоди здоров’ю. Відтак Кокорін отримав 18 місяців колонії, а Мамаєв – 17 місяців, інформує Sports.ru.

    Восени минулого року Кокорін з братом, Мамаєвим та спільним товаришем побили водія ведучої телеканалу, а потім накинулися в ресторані на чиновника одного з міністерств.

    Втім, правопорушники ще цього року вийдуть на полю. Їм буде зараховано термін утримання в СІЗО. То ж Кокорін вийде на волю в грудні, а Мамаєв – у листопаді поточного року.

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