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    «Білий Барс» підписав контракт із нападником молодіжної хокейної збірної України

    Форвард молодіжної збірної України повернувся з Північної Америки
    В офіс Української хокейної ліги надійшов дозаявочний список від білоцерківського «Білого Барса». Клуб уклав контракт з нападником Феліксом Морозовим, інформує прес-служба УХЛ. 17-річний нападник - вихованець харківської «Дружби-78». У минулому сезоні виступав у складі київського «Беркута-2000», з яким став
    • Сьогодні, 09:44
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    Фелікс Морозов. Фото: УХЛ
    Фелікс Морозов. Фото: УХЛ

    Форвард молодіжної збірної України повернувся з Північної Америки

    В офіс Української хокейної ліги надійшов дозаявочний список від білоцерківського «Білого Барса».

    Клуб уклав контракт з нападником Феліксом Морозовим, інформує прес-служба УХЛ.

    17-річний нападник - вихованець харківської «Дружби-78».

    У минулому сезоні виступав у складі київського «Беркута-2000», з яким став чемпіоном України U20, набравши в 11 матчах 13 (5 + 8) очок - і ставши, таким чином, кращим бомбардиром команди.

    Також в сезоні 2016/17 Морозов став срібним призером чемпіонату Білорусі U-18, де в 32 матчах набрав 48 (26 + 22) результативних балів.

    Нинішній сезон хокеїст починав у складі «Potomac Patriots» в північноамериканській лізі USPHL Premier (23 матчі, 21 + 7), проте в листопаді перейшов в команду «Syracuse Jr. Stars» з ліги NCDC.

    Також Морозов виступав у молодіжній збірній України на чемпіонаті світу в Словенії, але набраними очками не відзначився.

    У складі «Білого Барса» хокеїст буде грати під 27 номером.

    Нагадаємо, що трансферне вікно в УХЛ закривається 31 січня в 16:00.

    Свій наступний матч «Білий Барс» проведе проти «Вовків» 31 січня.

    чемпіонат України хокей
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