Форвард молодіжної збірної України повернувся з Північної Америки

В офіс Української хокейної ліги надійшов дозаявочний список від білоцерківського «Білого Барса». Клуб уклав контракт з нападником Феліксом Морозовим, інформує прес-служба УХЛ. 17-річний нападник - вихованець харківської «Дружби-78». У минулому сезоні виступав у складі київського «Беркута-2000», з яким став



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Фелікс Морозов. Фото: УХЛ

Форвард молодіжної збірної України повернувся з Північної Америки

В офіс Української хокейної ліги надійшов дозаявочний список від білоцерківського «Білого Барса».

Клуб уклав контракт з нападником Феліксом Морозовим, інформує прес-служба УХЛ.

17-річний нападник - вихованець харківської «Дружби-78».

У минулому сезоні виступав у складі київського «Беркута-2000», з яким став чемпіоном України U20, набравши в 11 матчах 13 (5 + 8) очок - і ставши, таким чином, кращим бомбардиром команди.

Також в сезоні 2016/17 Морозов став срібним призером чемпіонату Білорусі U-18, де в 32 матчах набрав 48 (26 + 22) результативних балів.

Нинішній сезон хокеїст починав у складі «Potomac Patriots» в північноамериканській лізі USPHL Premier (23 матчі, 21 + 7), проте в листопаді перейшов в команду «Syracuse Jr. Stars» з ліги NCDC.

Також Морозов виступав у молодіжній збірній України на чемпіонаті світу в Словенії, але набраними очками не відзначився.

У складі «Білого Барса» хокеїст буде грати під 27 номером.

Нагадаємо, що трансферне вікно в УХЛ закривається 31 січня в 16:00.

Свій наступний матч «Білий Барс» проведе проти «Вовків» 31 січня.