«Білий Барс» здобув 20-ту перемогу у сезоні УХЛ, обігравши «Динамо»
- Сьогодні, 08:52
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Білоцерківський клуб здолав харків'ян 5:2
Центральний матч 30-го туру УХЛ відбувся у Білій Церкві, де «Білий Барс» приймав МХК «Динамо».
Обидві команди зіткнулися з кадровими проблемами, інформує офіційний сайт Української хокейної ліги.
Рахунок господарі відкрили вже на третій хвилині поєдинку. Однак, відповіді від «динамівців» довго чекати не довелося.
На екваторі поєдинку гостям вдалося реалізувати свою другу більшість.
Гравці «Білого Барса» миттєво відреагували на пропущений гол, а під кінець другого періоду вирвалися вперед.
Заключна 20-тихвилинка стартувала з атак «динамівців», але згодом втомою хокеїстів харківського клубу скористався Руслан Ромащенко.
П'яту шайбу у ворота підопічних Олександра Сеуканда закинув Максим Разумов.
Українська хокейна ліга сезону-2017/18
Матч 30-го туру
«Білий Барс» – МХК «Динамо» – 5:2 (1:1; 2:1; 2:0)
1:0 Куцевич (Даниленко, Разумов), 1:45. 1:1 Піддубний (Олійник - більш.), 7:17. 1:2 Худяков (Піддубний, Максименко - більш.), 29:25. 2: 2 Куцевич (Ромащенко, Тимченко), 30:12. 3:2 Ромахін (Ромащенко, Табашник), 37:59. 4:2 Ромащенко (Куцевич, Табашник - больш.), 49:05. 5:2 Разумов (Ромащенко, Герцик), 57:58.