«Білий Барс» здобув 20-ту перемогу у сезоні УХЛ, обігравши «Динамо»

Білоцерківський клуб здолав харків'ян 5:2

Центральний матч 30-го туру УХЛ відбувся у Білій Церкві, де «Білий Барс» приймав МХК «Динамо». Обидві команди зіткнулися з кадровими проблемами, інформує офіційний сайт Української хокейної ліги. Рахунок господарі відкрили вже на третій хвилині поєдинку. Однак, відповіді від «динамівців» довго чекати не