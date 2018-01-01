Українець Міхнов став володарем Континентального Кубка з хокею

Перемога в Кубку дозволить «Юності» взяти участь в груповому раунді Ліги чемпіонів

Білоруська «Юність» у вирішальному матчі обіграла казахстанський «Номад» (5:2) і стала володарем Континентального Кубка сезону 2017/2018. «Юність» підтвердила статус фаворита турніру, який проходив в столиці Білорусі на домашній арені «Юності». У вирішальному матчі підопічні колишнього тренера



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ХК Юність. Фото: IIHF.com

Перемога в Кубку дозволить «Юності» взяти участь в груповому раунді Ліги чемпіонів

Білоруська «Юність» у вирішальному матчі обіграла казахстанський «Номад» (5:2) і стала володарем Континентального Кубка сезону 2017/2018.

«Юність» підтвердила статус фаворита турніру, який проходив в столиці Білорусі на домашній арені «Юності». У вирішальному матчі підопічні колишнього тренера національної збірної України Михайла Захарова обіграли казахстанський «Номад» і завоювали третій у своїй історії титул чемпіонів Континентального Кубка.

Крім того, перемога в Кубку дозволить «Юності» взяти участь в груповому раунді наступного сезону Ліги чемпіонів. Таким чином, в сезоні 2018/2019 Білорусь буде представлена в найсильнішому єврокубку двома командами.

Зазначимо також, що разом з командою трофей виграв український нападник «Юності» Андрій Міхнов.

У матчі за третє місце британський «Шеффілд» обіграв італійський «Риттен Спорт» (2:0).

Континентальний Кубок з хокею

Сезон 2017/2018

Фінал

«Юність» (Білорусь) – «Номад» (Казахстан) 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)

Джерело: sportarena.com