Українець Міхнов став володарем Континентального Кубка з хокею
- Вчора, 22:02
-
Розсилка
Перемога в Кубку дозволить «Юності» взяти участь в груповому раунді Ліги чемпіонів
Білоруська «Юність» у вирішальному матчі обіграла казахстанський «Номад» (5:2) і стала володарем Континентального Кубка сезону 2017/2018.
«Юність» підтвердила статус фаворита турніру, який проходив в столиці Білорусі на домашній арені «Юності». У вирішальному матчі підопічні колишнього тренера національної збірної України Михайла Захарова обіграли казахстанський «Номад» і завоювали третій у своїй історії титул чемпіонів Континентального Кубка.
Крім того, перемога в Кубку дозволить «Юності» взяти участь в груповому раунді наступного сезону Ліги чемпіонів. Таким чином, в сезоні 2018/2019 Білорусь буде представлена в найсильнішому єврокубку двома командами.
Зазначимо також, що разом з командою трофей виграв український нападник «Юності» Андрій Міхнов.
У матчі за третє місце британський «Шеффілд» обіграв італійський «Риттен Спорт» (2:0).
Континентальний Кубок з хокею
Сезон 2017/2018
Фінал
«Юність» (Білорусь) – «Номад» (Казахстан) 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)
Джерело: sportarena.com