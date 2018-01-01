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    Українець Міхнов став володарем Континентального Кубка з хокею

    Перемога в Кубку дозволить «Юності» взяти участь в груповому раунді Ліги чемпіонів
    Білоруська «Юність» у вирішальному матчі обіграла казахстанський «Номад» (5:2) і стала володарем Континентального Кубка сезону 2017/2018. «Юність» підтвердила статус фаворита турніру, який проходив в столиці Білорусі на домашній арені «Юності». У вирішальному матчі підопічні колишнього тренера
    • Вчора, 22:02
    • Розсилка
    ХК Юність. Фото:&nbsp;IIHF.com
    ХК Юність. Фото: IIHF.com

    Перемога в Кубку дозволить «Юності» взяти участь в груповому раунді Ліги чемпіонів

    Білоруська «Юність» у вирішальному матчі обіграла казахстанський «Номад» (5:2) і стала володарем Континентального Кубка сезону 2017/2018.

    «Юність» підтвердила статус фаворита турніру, який проходив в столиці Білорусі на домашній арені «Юності». У вирішальному матчі підопічні колишнього тренера національної збірної України Михайла Захарова обіграли казахстанський «Номад» і завоювали третій у своїй історії титул чемпіонів Континентального Кубка.

    Крім того, перемога в Кубку дозволить «Юності» взяти участь в груповому раунді наступного сезону Ліги чемпіонів. Таким чином, в сезоні 2018/2019 Білорусь буде представлена в найсильнішому єврокубку двома командами.

    Зазначимо також, що разом з командою трофей виграв український нападник «Юності» Андрій Міхнов.

    У матчі за третє місце британський «Шеффілд» обіграв італійський «Риттен Спорт» (2:0).

    Континентальний Кубок з хокею

    Сезон 2017/2018

    Фінал

    «Юність» (Білорусь) – «Номад» (Казахстан) 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)

    Джерело: sportarena.com

    Білорусь Казахстан хокей
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