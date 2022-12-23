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Більше 200 тис. французів підписали петицію про перегравання фіналу з Аргентиною

Юрій Лящук
glavcom.ua
Більше 200 тис. французів підписали петицію про перегравання фіналу з Аргентиною
Петиція активно набирає голоси
фото: AFP

Автори петиції закликають до перегравання фіналу у зв'язку з «продажним суддівством»

Французькі вболівальники створили інтернет-петицію з вимогою переграти фінал Чемпіонату світу 2022 року в Катарі між збірними Франції та Аргентини, в якому французи зазнали поразки у серії пенальті. Про це повідомляє «Главком».

Петицію створено на спеціальному французькому сайті MesOpinions, автори закликають до перегравання фіналу у зв'язку з «продажним суддівством». Петицію планують направити на розгляд до Міжнародної федерації футболу (ФІФА). На даний момент прохання про перегравання фіналу чемпіонату світу підписало понад 230 тис. осіб.

Перемога на Чемпіонаті світу 2022 року в Катарі могла стати для збірної Франції другою поспіль та третьою в історії. Команда Дідьє Дешама відігралася по ходу основного часу матчу з рахунку 0:2, перевівши зустріч в овертайм, де також поступалася рахунком 2:3, проте знову зуміла зрівняти рахунок зусиллями нападаючого Кіліана Мбаппе, який оформив хет-трик у фіналі. У серії пенальті Франція зазнала поразки 2:4.

Раніше ФІФА оголосила 10 претендентів на найкращий гол мундіалю в Катарі.

Раніше повідомлялось, що пост Ліонеля Мессі після перемоги Аргентини на Чемпіонаті світу побив рекорд по «лайках» в Instagram серед спортсменів.

Цікаво, навколо гола Мессі у фінальному матчі мундіалю розгорівся скандал.

Відзначимо, Мессі був визнаний найкращим гравцем фіналу та всього чемпіонату.

Також з'явилось щемливе відео, як президент Франції підтримав Кіліана Мбаппе після поразки у фіналі.

Нагадаємо, нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі розповів, що фінальний матч Чемпіонату світу в Катарі стане для нього фінальним і щодо виступів на Чемпіонатах світу.

Читайте також: Мессі встановив історичний рекорд чемпіонатів світу
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Франція ЧС-2022 Аргентина петиція

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