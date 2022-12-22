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«Реал» готує трансфер головної зірки Чемпіонату світу

Юрій Лящук
glavcom.ua
«Реал» готує трансфер головної зірки Чемпіонату світу
Мбаппе міг опинитися в «Реалі» влітку 2022 року
фото з відкритих джерел

Контракт між Мбаппе та «Парі Сен-Жермен», укладений до 2025 року на суму €630 млн, не лякає власника «вершкових» Флорентіно Переса

Мадридський «Реал» намагатиметься здійснити трансфер французького нападника «Парі Сен-Жермен» Кіліана Мбаппе влітку 2023 року, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Зазначається, що контракт між 24-річним форвардом і клубом, укладений до 2025 року на суму €630 млн, не лякає власника «вершкових» Флорентіно Переса. Він готовий платити аналогічні гроші Мбаппе. «Реал» запропонує «Парі Сен-Жермен» за трансфер €150 млн, а самому нападнику – різні бонуси та комісійні при підписанні угоди.

Нагадаємо, Мбаппе міг опинитися в «Реалі» влітку 2022 року, але в результаті ухвалив рішення залишитися у французькому чемпіонаті, уклавши новий контракт із «Парі Сен-Жермен».

Цього сезону форвард провів 20 матчів за паризький клуб у всіх турнірах, забивши 19 голів і віддавши п'ять гольових передач. На Чемпіонаті світу-2022 Мбаппе став найкращим бомбардиром турніру (вісім голів), здобувши зі збірною Франції срібні медалі.

Раніше з'явилось щемливе відео, як президент Франції підтримав Кіліана Мбаппе після поразки у фіналі.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2022 ФК Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе

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