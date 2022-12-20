Тріумф на мундіалі: чемпіонський парад збірної Аргентини у Буенос-Айресі
Десятки тисяч уболівальників заполонили вулиці міста, щоб привітати переможців світової першості
У столиці Аргентини, Буенос-Айресі, розпочався чемпіонський парад футбольної збірної після перемоги на Чемпіонаті світу-2022. Про це повідомляє «Главком».
Незважаючи на ранковий час (парад розпочався приблизно о 4 ранку), десятки тисяч уболівальників заполонили вулиці міста, щоб привітати переможців світової першості.
The Argentina players almost got caught in the overhead cables!pic.twitter.com/ARmcycGxGg— Roy Nemer (@RoyNemer) December 20, 2022
Нагадаємо, у фіналі Чемпіонату світу зустрічалися команди Аргентини та Франції. Основний та додатковий час матчу завершився внічию – 3:3. Аргентинці виграли у серії пенальті з рахунком 4:2 та стали чемпіонами світу.
На 23-й хвилині нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі реалізував пенальті, а на 36-й хвилині відзначився півзахисник Анхель Ді Марія. У другому таймі два м'ячі забив форвард національної команди Франції Кіліан Мбаппе (перший з 11-метрового). Гра перейшла у додатковий час, де команди обмінялися голами. У серії пенальті сильнішими виявилися футболісти збірної Аргентини.
Нагадаємо, навколо гола Мессі у фінальному матчі мундіалю розгорівся скандал.
Відзначимо, Мессі був визнаний найкращим гравцем фіналу та всього чемпіонату.
Раніше з'явилось щемливе відео, як президент Франції підтримав Кіліана Мбаппе після поразки у фіналі.
Нагадаємо, нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі розповів, що фінальний матч чемпіонату світу в Катарі стане для нього фінальним і щодо виступів на Чемпіонатах світу.
Коментарі — 0