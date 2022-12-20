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Тріумф на мундіалі: чемпіонський парад збірної Аргентини у Буенос-Айресі

Юрій Лящук
glavcom.ua
Тріумф на мундіалі: чемпіонський парад збірної Аргентини у Буенос-Айресі
Парад розпочався на світанку
фото: скріншот з відео

Десятки тисяч уболівальників заполонили вулиці міста, щоб привітати переможців світової першості

У столиці Аргентини, Буенос-Айресі, розпочався чемпіонський парад футбольної збірної після перемоги на Чемпіонаті світу-2022. Про це повідомляє «Главком».

Незважаючи на ранковий час (парад розпочався приблизно о 4 ранку), десятки тисяч уболівальників заполонили вулиці міста, щоб привітати переможців світової першості.

Тріумф на мундіалі: чемпіонський парад збірної Аргентини у Буенос-Айресі фото 1

Нагадаємо, у фіналі Чемпіонату світу зустрічалися команди Аргентини та Франції. Основний та додатковий час матчу завершився внічию – 3:3. Аргентинці виграли у серії пенальті з рахунком 4:2 та стали чемпіонами світу.

На 23-й хвилині нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі реалізував пенальті, а на 36-й хвилині відзначився півзахисник Анхель Ді Марія. У другому таймі два м'ячі забив форвард національної команди Франції Кіліан Мбаппе (перший з 11-метрового). Гра перейшла у додатковий час, де команди обмінялися голами. У серії пенальті сильнішими виявилися футболісти збірної Аргентини.

Нагадаємо, навколо гола Мессі у фінальному матчі мундіалю розгорівся скандал.

Відзначимо, Мессі був визнаний найкращим гравцем фіналу та всього чемпіонату.

Раніше з'явилось щемливе відео, як президент Франції підтримав Кіліана Мбаппе після поразки у фіналі.

Нагадаємо, нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі розповів, що фінальний матч чемпіонату світу в Катарі стане для нього фінальним і щодо виступів на Чемпіонатах світу.

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Теги: парад ЧС-2022 Аргентина навколофутбол

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Тріумф на мундіалі: чемпіонський парад збірної Аргентини у Буенос-Айресі
Тріумф на мундіалі: чемпіонський парад збірної Аргентини у Буенос-Айресі
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