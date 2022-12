Тріумф на мундіалі: чемпіонський парад збірної Аргентини у Буенос-Айресі

У столиці Аргентини, Буенос-Айресі, розпочався чемпіонський парад футбольної збірної після перемоги на Чемпіонаті світу-2022. Про це повідомляє «Главком».

Незважаючи на ранковий час (парад розпочався приблизно о 4 ранку), десятки тисяч уболівальників заполонили вулиці міста, щоб привітати переможців світової першості.

The Argentina players almost got caught in the overhead cables!pic.twitter.com/ARmcycGxGg