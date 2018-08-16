Бій Гвоздик - Стівенсон перенесено на 1 грудня



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Олександр Гвоздик та Адоніс Стівенсон

Причини перенесення бою не повідомляються

Бій за титул чемпіона світу за версією WBC в напівважкій вазі між українцем Олександром Гвоздиком (15-0, 12 КО) і чинним чемпіоном за цією версією Адонісом Стівенсоном (29-1-1, 24 КО) відбудеться 1 грудня в Монреалі.

Про це повідомив президент Всесвітньої боксерської ради Маурісіо Сулейман.

Спочатку українець і канадець повинні були битися 3-го листопада.

Причини перенесення бою не повідомляються.

Цікаво, що в цей же день в ринг повернеться Василь Ломаченко (11-1, 9 КО), який буде об'єднувати пояси в легкій вазі.

Нагадаємо, раніше Гвоздик заявив, що бій з Стівенсоном - це величезний виклик для нього.

Як відомо, у березні в поєдинку за титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC в напівважкій вазі український боксер Олександр Гвоздик переміг француза Мехді Амара.

Джерело: xsport.ua