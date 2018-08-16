  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Бій Гвоздик - Стівенсон перенесено на 1 грудня

    • Розсилка
    Олександр Гвоздик та Адоніс Стівенсон - Бій Гвоздик - Стівенсон перенесено на 1 грудня
    Олександр Гвоздик та Адоніс Стівенсон

    Причини перенесення бою не повідомляються

    Бій за титул чемпіона світу за версією WBC в напівважкій вазі між українцем Олександром Гвоздиком (15-0, 12 КО) і чинним чемпіоном за цією версією Адонісом Стівенсоном (29-1-1, 24 КО) відбудеться 1 грудня в Монреалі.

    Про це повідомив президент Всесвітньої боксерської ради Маурісіо Сулейман.

    Спочатку українець і канадець повинні були битися 3-го листопада.

    Причини перенесення бою не повідомляються.

    Цікаво, що в цей же день в ринг повернеться Василь Ломаченко (11-1, 9 КО), який буде об'єднувати пояси в легкій вазі.

    Нагадаємо, раніше Гвоздик заявив, що бій з Стівенсоном - це величезний виклик для нього.

    Як відомо, у березні в поєдинку за титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC в напівважкій вазі український боксер Олександр Гвоздик переміг француза Мехді Амара.

    Джерело: xsport.ua

    бокс Олександр Гвоздик
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ