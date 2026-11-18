Американець Тайгер Вудс уперше з 2024 року візьме участь в турнірі під егідою PGA Tour. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт організації.

Титулований гольфіст виступить на Hero World Challenge. Вудс отримав запрошення від спонсорів турніру. Змагання заплановані на грудень.

Цьогоріч на Hero World Challenge боротьбу поведуть 20 гольфістів. Зокрема, на турнір приїдуть Рікі Фаулер, Гері Вудленд і Мацуяма Хідекі. Вудс п'ять разів тріумфував у змаганнях.

За час відсутності в турі американський гольфіст мав чимало проблем. Він переніс дві операції на спині та одну – на ахілловому сухожиллі. Окрім цього, в 2026 році Вудс потрапив у дорожньо-транспортну пригоду та втратив право на керування транспортними засобами на п'ять років.

50-річний американець – один із найкращих гольфістів в історії. За роки виступів Вудс оформив 15 перемог на мейджорах. Під егідою PGA Tour він виграв 82 турніри.

До слова, нещодавно президент США потрапив у конфуз на турнірі з гольфу. Дональд Трамп здивував публіку на церемонії нагородження. Після слів похвали збірній Штатів він раптово «захотів додому».

Нагадаємо, раніше найкращий гольфіст України змінив громадянство. Лев Грінберг почав захищати кольори Франції. Натуралізація перспективного спортсмена відбулася після 18-річчя.