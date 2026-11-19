Зіркова українська важкоатлетка Каміла Конотоп здала позитивний допінг-тест. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Міжнародного тестового агентства.

Позитивний допінг-тест Каміли Конотоп

У пробі українки від 7 вересня виявили заборонені речовини. Ідеться про екзогенний тестостерон і адіол. Обидві сприяють нарощування м'язової маси та збільшенню сили.

Конотоп має право вимагати проведення аналізу проби B. Якщо результат першого тесту підтвердиться, то випадок вважатимуть підтвердженим фактом порушенням антидопінгових правил. Якщо запит на повторний аналіз не надійде, то справа теж розглядатиметься як порушення. Найімовірніше, відрізнятимуться терміни дискваліфікації.

Наразі до Конотоп застосували обов'язкове тимчасове усунення від змагань. Спортсменка зможе оскаржити бан і навіть клопотати про його скасування взагалі. Реакція важкоатлетки на підозри антидопінгового агентства на цей момент невідома.

Каміла Конотоп: що відомо

Каміла Конотоп народилася 23 березня 2001 року у Харкові. Є однією з лідерок української важкої атлетики.

25-річна Конотоп – чотириразова чемпіонка Європи (2021, 2023, 2024, 2026 роки). Також вона здобула срібну медаль на Чемпіонаті світу 2023.

Конотоп брала участь в Олімпійських іграх 2020 (вагова категорія до 55 кг) та 2024 (вагова категорія до 59 кг) років. У Токіо вона посіла п'яте місце, у Парижі – сьоме. Варто зазначити, що на Олімпіаді-2024 більш вдалому виступу Конотоп завадила травма.

До слова, нещодавно Ольга Івженко стала призеркою Чемпіонату світу з важкої атлетики. Вона здобула «бронзу» в категорії до 57 кг. Медаль українка завоювала за сумою двоборства.

Нагадаємо, раніше Росія стала господаркою Чемпіонату світу з важкої атлетики. Агресору довірили турнір 2030 року. Україна намагається опротестувати таке рішення Міжнародної федерації важкої атлетики.