Російським спортсменам було відмовлено в отриманні віз для участі у Кубку світу з ковзанярського спорту в Нідерландах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NOS.

За інформацією джерела, влада Нідерландів відмовила практично всій російській делегації. До участі в турнірі допущено лише Данііла Найденишева, який прибуде до країни за французькою шенгенською візою. Турнір має відбутися з 4 по 6 грудня у Херенвені.

Міжнародний союз ковзанярів починаючи з цього сезону допустив російських спортсменів до участі в турнірах в нейтральному статусі.

Нагадаємо, молодіжна збірна Росії з хокею не зможе виступити на молодіжному Чемпіонаті світу.

«IIHF підтверджує, що через позицію та обмеження, офіційно озвучені канадським урядом, збірна Росії не може взяти участь у турнірі. Після ретельної оцінки можливості альтернативних домовленостей рада організації вирішила, що Канада залишиться приймаючою стороною.

Всі сторони, що беруть участь, були проінформовані, і найближчим часом буде опубліковано оновлений розклад змагань», – повідомила пресслужба Міжнародної федерації хокею (IIHF).

Як повідомлялося, Фінляндія ухвалила рішення запровадити нові обмеження на в'їзд росіян до країни – обмеження стосуватимуться і професійних спортсменів.

Нові правила набули чинності 16 листопада.

«Фінляндія посилює обмеження на в'їзд громадян Росії. У постанові уряд заявив, що в'їзд громадян Росії з несуттєвими цілями, у тому числі для короткострокової роботи за візою, становить загрозу для міжнародних відносин країни», – йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Фінляндії.