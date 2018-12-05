Бій Усик - Джошуа може відбутися 13 квітня



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Олександр Усик та Ентоні Джошуа

Наступним суперником Ентоні Джошуа в бою 13 квітня стане не Ділліан Вайт, а Олександр Усик

Бій Олександра Усика з Ентоні Джошуа може відбутися 13 квітня.

Про це повідомив промоутер Френк Воррен.

«Я чув, що наступним суперником Ентоні Джошуа в бою 13 квітня стане не Ділліан Вайт, а Олександр Усик. Я знаю, чому вони хочуть битися з Усиком - він менше і далеко не панчер», - сказав Воррен.

Раніше стало відомо, що Усик піднявся на четверту сходинку рейтингу кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією журналу The Ring.

Нагадаємо, директор промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн назвав претендентів на наступний бій Усика, а також орієнтовну дату поєдинку.

В ніч на неділю 11 листопада український чемпіон Олександр Усик захистив свої титули за версіями WBA, WBC, IBF і WBO у бою проти Тоні Беллью.

Джерело: Tribuna.com