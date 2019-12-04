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    Бійці ММА одночасно відправили один одного в нокдаун (відео)

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    Бій Лопеса й Невеша - Бійці ММА одночасно відправили один одного в нокдаун (відео)
    Бій Лопеса й Невеша
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    Перемогу присудили бійцю, який зміг підвестися після удару

    У португальському Ліссабоні відбувся поєдинок за участі бійців змішаних єдиноборств Едера Лопеса та Дієго Невеша. Бій організовано промоушеном ECE.

    Поєдинок завершився дочасно ще в першому раунді. Глядачі на трибунах стали свідками досить рідкісного явища. Обидва спортсмени впали на підлогу після подвійного нокдауну.

    Перемогу в підсумку присудили Лопесу, який після падіння зміг підвестися.

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