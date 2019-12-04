Бійці ММА одночасно відправили один одного в нокдаун (відео)
Бій Лопеса й Невеша
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Перемогу присудили бійцю, який зміг підвестися після удару
У португальському Ліссабоні відбувся поєдинок за участі бійців змішаних єдиноборств Едера Лопеса та Дієго Невеша. Бій організовано промоушеном ECE.
Поєдинок завершився дочасно ще в першому раунді. Глядачі на трибунах стали свідками досить рідкісного явища. Обидва спортсмени впали на підлогу після подвійного нокдауну.
A Double Knockdown/KO In A CAGE!— Mikey Thomas (@MikeyThomasMMA) November 30, 2019
: @EnfusionLIVE (ECE) pic.twitter.com/mic5LMoNaW
Перемогу в підсумку присудили Лопесу, який після падіння зміг підвестися.
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