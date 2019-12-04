Надважковаговик Вайт не вірить у шанси Усика проти Чісори



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Ділліан Вайт boxingnewsonline

Британський боксер вважає удар українця надто слабким

Британський боксер надважкої вагової категорії Ділліян Вайт прокоментував шанси українця Олександра Усика в можливому поєдинку проти Деррека Чісори. Вайт вважає, що у нашого боксера надто слабкий удар, аби претендувати на успіх.

«У Дерека є шанси в бою проти Усика. Він учиться на власних помилках. Усик, напевно, сподівається на свою рухливість в ринзі. Але з Чісорою буде важко. Усик відмінно рухається в ринзі, але не має потужного удару», - передає слова Вайта Sky Sports.

Нагадаємо, раніше український менеджер Усика Олександр Красюк повідомив, що команда Чісори погоджується на бій проти Усика. Пізніше британський промоутер Едді Хірн додав, що поєдинок може відбутися орієнтовно 8 лютого. Найближчим часом команди двох боксерів мають провести перемовини щодо можливго бою.