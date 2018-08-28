Бєсєдін пропустить матч проти «Аякса»



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Артем Бєсєдін. Фото ФК «Динамо»

Основний нападник «Динамо» не зіграє у відповідальному матчі кваліфікації Ліги чемпіонів

Ведучий шоу «ТаТоТаке» Сергій Болотніков повідомив, що «Динамо» все ж не зможе розраховувати на форварда Артема Бєсєдіна у грі проти «Аякса».

Невідомо, чи допоможе футболіст і збірній України у матчах Ліги націй проти Чехії та Словаччини.

Раніше повідомлялося про міні-травму, яку отримав нападник ще у матчі п’ятого туру проти «Олександрії» (1:0).

Першу гру проти «Аякса» (1:3) Бєсєдін провів на уколах, після чого пропустив зустріч із «Чорноморцем» (1:1).

У нинішньому сезоні 22-річний форвард зіграв у восьми матчах у всіх турнірах за киян, у яких відзначився одним голом.

Через травму Бєсєдіна у «Динамо» залишаються два нападники у розпорядженні – Назарій Русин і Владислав Супряга, який уже дебютував за киян у минулій грі з «Чорноморцем».

Поєдинок «Динамо» - «Аякс» відбудеться у вівторок, 28 серпня, у Києві. Початок – о 22:00. Трансляцію матчу можна побачити онлайн на «Футбол 1».

Джерело: Sportarena.com