Бєсєдін ризикує пропустити матч з «Аяксом» через ушкодження



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Артем Бєсєдін. Фото http://facebook.com/fcdynamoua

Тиждень тому Артем грав на уколах

Нападник «Динамо» Артем Бєсєдін ще 18 серпня у матчі Прем'єр-ліги проти «Олександрії» (1:0) отримав невелике ушкодження,.

Перший поєдинок з «Аяксом» (1:3) 22-річний футболіст провів на уколах, а у минулі вихідні не грав проти «Чорноморця» (1:1), щоб відпочити та відновитися.

У київському клубі, зазначає джерело, сподіваються, що Бєсєдін зуміє відновитися до завтрашнього матчу проти амстердамців.

Крім Бєсєдіна, у розпорядженні тренерського штабу на позиції форварда залишаються лише молоді Владислав Супряга та Назарій Русин.

Матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів «Динамо» - «Аякс» відбудеться у вівторок, 28 серпня. На кону – вихід у груповий етап.

Нагадаємо, «Динамо» може підписати контракт із півзахисником турецького «Галатасарая».

Джерело: sportarena.com