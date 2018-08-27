Бєсєдін ризикує пропустити матч з «Аяксом» через ушкодження
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Тиждень тому Артем грав на уколах
Нападник «Динамо» Артем Бєсєдін ще 18 серпня у матчі Прем'єр-ліги проти «Олександрії» (1:0) отримав невелике ушкодження,.
Перший поєдинок з «Аяксом» (1:3) 22-річний футболіст провів на уколах, а у минулі вихідні не грав проти «Чорноморця» (1:1), щоб відпочити та відновитися.
У київському клубі, зазначає джерело, сподіваються, що Бєсєдін зуміє відновитися до завтрашнього матчу проти амстердамців.
Крім Бєсєдіна, у розпорядженні тренерського штабу на позиції форварда залишаються лише молоді Владислав Супряга та Назарій Русин.
Матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів «Динамо» - «Аякс» відбудеться у вівторок, 28 серпня. На кону – вихід у груповий етап.
Нагадаємо, «Динамо» може підписати контракт із півзахисником турецького «Галатасарая».
Джерело: sportarena.com