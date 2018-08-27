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    Бєсєдін ризикує пропустити матч з «Аяксом» через ушкодження

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    Артем Бєсєдін. Фото http://facebook.com/fcdynamoua - Бєсєдін ризикує пропустити матч з «Аяксом» через ушкодження
    Артем Бєсєдін. Фото http://facebook.com/fcdynamoua

    Тиждень тому Артем грав на уколах

    Нападник «Динамо» Артем Бєсєдін ще 18 серпня у матчі Прем'єр-ліги проти «Олександрії» (1:0) отримав невелике ушкодження,.

    Перший поєдинок з «Аяксом» (1:3) 22-річний футболіст провів на уколах, а у минулі вихідні не грав проти «Чорноморця» (1:1), щоб відпочити та відновитися.

    У київському клубі, зазначає джерело, сподіваються, що Бєсєдін зуміє відновитися до завтрашнього матчу проти амстердамців.

    Крім Бєсєдіна, у розпорядженні тренерського штабу на позиції форварда залишаються лише молоді Владислав Супряга та Назарій Русин.

    Матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів «Динамо» - «Аякс» відбудеться у вівторок, 28 серпня. На кону – вихід у груповий етап.

    Нагадаємо, «Динамо» може підписати контракт із півзахисником турецького «Галатасарая».

    Джерело: sportarena.com

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