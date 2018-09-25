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    Блашко здобула перемогу у гонці переслідування на літньому чемпіонаті України з біатлону

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    Дар'я Блашко - Блашко здобула перемогу у гонці переслідування на літньому чемпіонаті України з біатлону
    Дар'я Блашко

    25-го вересня у Чернігові відбулася жіноча гонка переслідування

    У вівторок, 25-го вересня, в Чернігові проходять гонки переслідування в межах літнього чемпіонату України з біатлону.

    Першими на старт вийшли жінки.

    Перемогу у гонці здобула Дар'я Блашко, другою стала Валя Семеренко, а замкнула трійку найкращих Ольга Абрамова.

    Літній чемпіонат України з біатлону

    Гонка переслідування (жінки)

    1. Дар'я Блашко (2 + 0 + 0 + 0) 30:09,2
    2. Валя Семеренко (1 + 1 + 1 + 1) +28,0
    3. Ольга Абрамова (0 + 1 + 0 + 1) +51,1
    4. Катерина Бех (0 + 1 + 1 + 2) +1: 49,9
    5. Юлія Журавок (2 + 2 + 1 + 0) +2: 00,5
    6. Надія Бєлкіна (0 + 1 + 2 + 1) +2: 15,7

    біатлон чемпіонат України лижний спорт Валентина Семеренко
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