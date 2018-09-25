Блашко здобула перемогу у гонці переслідування на літньому чемпіонаті України з біатлону
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Розсилка
Дар'я Блашко
25-го вересня у Чернігові відбулася жіноча гонка переслідування
У вівторок, 25-го вересня, в Чернігові проходять гонки переслідування в межах літнього чемпіонату України з біатлону.
Першими на старт вийшли жінки.
Перемогу у гонці здобула Дар'я Блашко, другою стала Валя Семеренко, а замкнула трійку найкращих Ольга Абрамова.
Літній чемпіонат України з біатлону
Гонка переслідування (жінки)
1. Дар'я Блашко (2 + 0 + 0 + 0) 30:09,2
2. Валя Семеренко (1 + 1 + 1 + 1) +28,0
3. Ольга Абрамова (0 + 1 + 0 + 1) +51,1
4. Катерина Бех (0 + 1 + 1 + 2) +1: 49,9
5. Юлія Журавок (2 + 2 + 1 + 0) +2: 00,5
6. Надія Бєлкіна (0 + 1 + 2 + 1) +2: 15,7