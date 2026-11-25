Скелетоніст Владислав Гераскевич у екслюзивному інтерв'ю «Главкому» розповів про діяльність свого благодійного фонду.

«Зараз ми підтримуємо школярів зі столичного Українського фізико-математичного ліцею КНУ імені Тараса Шевченка і намагаємося знайти можливості їм збудувати сонячну станцію. Це наш спільний проєкт з американським фондом «Razom for Ukraine», який вже перебуває на фінішній прямій. Це дуже масштабний проєкт, його бюджет складе орієнтовно $60-80 тисяч.

Також вже мали змогу передати для цього навчального закладу, який в свій час і я закінчував, генератори спільно з Українським Червоним Хрестом.

Там навчаються діти, які є одними з найсильніших в галузі фізики, математики, астрономії. Вони беруть участь у міжнародних олімпіадах, і ми для них передали великий генератор, щоб вони мали додаткове живлення, щоб могли продовжувати процес навчання, навіть під час тих відключень, які зараз відбуваються в столиці України.

Зараз також маємо звернення від деяких спортивних клубів з Києва, які хочуть отримати або спорядження, або кошти для оплати роботи тренерів. Ми намагаємося також знайти можливість допомогти і цим клубам», – зазначив скелетоніст.

Він також розповів про онлайн-музей «Шолом пам’яті».

«Ще є великий довготривалий проєкт – це онлайн-музей «Шолом пам’яті». Його основна мета – розповісти про спортсменів, які зображені на шоломі. Бо навіть після того, як про них дізнався весь світ, про багатьох дуже важко знайти будь-яку інформацію. Ми ж хочемо, щоб вони не були стерті з історії і розповісти про них детальніше.

Ми хочемо пізніше зробити простір, який буде присвячений цим спортсменам – це буде спортивний майданчик у Києві.

Також ми передали на запит родини Андрія Куценка, який був зображений на «Шоломі пам’яті», велосипеди у велошколу, в якій він колись займався», – розповів Гераскевич.

Він також поділився планами щодо майбутньої діяльності фонду.

«Ми проводили благодійні тренування в Конча-Заспі для дітей з Луганщини. Ми зараз плануємо після закінчення сезону цей проєкт трошки масштабувати і проводити такі тренування регулярно.

Також ми співпрацюємо з Музеєм «Голоси мирних». Я вважаю, що це теж дуже правильна та хороша ініціатива, яка нагадує про жертв війни.

Крім того, зараз плануємо надавати допомогу для закупівлі транспорту для одного з підрозділів для евакуації поранених.

Загалом, можна зайти на сайт фонду і там про наші проєкти ще почитати. У нас дуже багато всього відбувається постійно», – розповів Гераскевич.

Нагадаємо, Владислав Гераскевич заявив, що Міжнародний олімпійський комітет надав неправдиву інформацію у відповідь на офіційний запит журналіста Дункана Маккея щодо генераторів для українських спортивних об'єктів.