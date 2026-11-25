Права крайня австрійського «Дорнбірна/Шорена» Євгенія Левченко приїхала в табір національної команди України перед Чемпіонатом Європи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Федерації гандболу України.

Досвідчена гандболістка повернулася до лав української збірної після трирічної перерви. Левченко впродовж тривалого часу відновлювалася після травми. Востаннє футболку «синьо-жовтих» вона одягала в 2023 році.

32-річна гандболістка приїхала на збори національної команди в словацькому Требішові. За підсумками тренувань визначиться фінальна заявка збірної України на Євро-2026. Турнір відбудеться у грудні.

Левченко дебютувала в складі національної команди України в 2015 році. З того час права крайня зіграла 33 поєдинки. До свого активу вона записала 94 голи.

Що відомо про Євро-2026 з гандболу серед жінок

Турнір спільно приймуть Чехія, Польща, Румунія, Словаччина та Туреччина. Змагання відбудуться в шести містах. Чемпіонат розпочнеться 3 грудня, а фінал запланований на 20 грудня.

У турнірі візьмуть участь 24 національні команди. Їх розділили на шість груп по чотири в кожній. Чемпіонський титул захищатиме збірна Норвегії.

Збірна України на Євро-2026

«Синьо-жовті» потрапили до групи E. Там суперницями українок будуть збірні Франції, Польщі та Фарерських островів. Усі поєдинки квартету відбудуться в польському Катовіце на арені «Сподек». У другий груповий етап вийдуть дві найкращі команди.

Календар матчів гандбольної збірної України на Євро-2026:

5 грудня, Фарери – Україна

7 грудня, Польща – Україна

9 грудня, Україна – Франція

До слова, чоловіча збірна України зазнала другої поразки поспіль у відборі до Чемпіонату Європи з гандболу. Підопічні Вадима Бражника програли Сербії. Відставання склало 11 пунктів.

Нагадаємо, раніше гандбольна збірна України з ганебним антирекордом стартувала у відборі до Чемпіонату Європи. «Синьо-жовті» розгромно поступилися збірній Ісландії. Хлопці Бражника програли 22 очки.