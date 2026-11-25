Тренер збірної США з гімнастики запросив прихильницю Путіна Мельникову на турнір в Техасі
Турнір Liukin Invitational пройде у США в середині лютого 2027
Одіозна чемпіонка світу зі спортивної гімнастики росіянка Ангеліна Мельникова отримала запрошення від олімпійського чемпіона 1988 року у складі збірної СРСР Валерія Люкіна, який нині працює тренером збірної США, виступити на його турнірі в Техасі. Про це повідомив головний тренер збірної Росії Дмитро Андрєєв, інформує «Главком».
«Ангеліні Мельникової надійшло запрошення на турнір Люкіна в США. Їй немає жодного сенсу виступати на етапах Кубка світу, вона має ім'я в спортивній гімнастиці, має великий досвід. Вона може поїхати до Америки, якщо все буде нормально з візою та з іншими технічними питаннями», – заявив Андрєєв.
Турнір Liukin Invitational пройде у США в середині лютого 2027.
Нагадаємо, Мельникову ЗМІ називають «Чемпіонкою терору» за її підтримку війни проти України. Вона брала участь у праймеріз путінської партії «Єдина Росія».
Варто зазначити, що Мельникова проводила «благодійне» тренування для дітей російських окупантів.
Melnikova organized a "charity" training for the children of the Russian occupiers pic.twitter.com/popZtooEv5— Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) January 4, 2025
Крім того, Мельникова робила фото з літерою Z.
FIG has allowed Olympic champion Angelina Melnikova who has supported aggression against Ukraine to participate in World Cup.
Angelina Melnikova at the Victory Day parade in Voronezh with the Z symbol in her hands pic.twitter.com/yzZBRPOMQ2
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