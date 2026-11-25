Мельникова відома своєю підтримкою диктатора Володимира Путіна та його війни проти України

Одіозна чемпіонка світу зі спортивної гімнастики росіянка Ангеліна Мельникова отримала запрошення від олімпійського чемпіона 1988 року у складі збірної СРСР Валерія Люкіна, який нині працює тренером збірної США, виступити на його турнірі в Техасі. Про це повідомив головний тренер збірної Росії Дмитро Андрєєв, інформує «Главком».

«Ангеліні Мельникової надійшло запрошення на турнір Люкіна в США. Їй немає жодного сенсу виступати на етапах Кубка світу, вона має ім'я в спортивній гімнастиці, має великий досвід. Вона може поїхати до Америки, якщо все буде нормально з візою та з іншими технічними питаннями», – заявив Андрєєв.

Турнір Liukin Invitational пройде у США в середині лютого 2027.

Нагадаємо, Мельникову ЗМІ називають «Чемпіонкою терору» за її підтримку війни проти України. Вона брала участь у праймеріз путінської партії «Єдина Росія».

Варто зазначити, що Мельникова проводила «благодійне» тренування для дітей російських окупантів.

Melnikova organized a "charity" training for the children of the Russian occupiers pic.twitter.com/popZtooEv5 — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) January 4, 2025

Крім того, Мельникова робила фото з літерою Z.