Керівник Офісу президента України Кирило Буданов відвідав тренування ветеранів з баскетболу на кріслах колісних під час робочої поїздки до Ужгороду. Він відзначив силу духу ветеранів та важливість адаптивного спорту для реабілітації.

«Вражає сила духу цих людей. Адаптивний спорт не лише сприяє фізичній реабілітації, а й повертає ветеранів до активного соціального життя. Маємо масштабувати цей досвід по всій країні», – написав Буданов на своїй сторінці у Facebook.

Очільник Офісу президента зазначив, що зустрічі з ветеранами вже стали традиційною частиною його робочих поїздок Україною.

Цього разу на Закарпатті він поспілкувався з військовими та спортсменами обласної Федерації адаптивних видів спорту.

Раніше Кирило Буданов назвав ключові пріоритети ветеранської політики на 2027 рік. Серед них – спрощення доступу до медичної допомоги, протезування та соціальних гарантій, а також залучення ветеранів до державної служби.