Блискуча гра Леня не врятувала «Атланту» від поразки у матчі з «Бостоном»



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Олексій Лень Фото взяте з сайту zn.ua

Український центровий набрав 17 очок

Український центровий «Атланти Хокс» Олексій Лень набрав 17 очок в матчі регулярного чемпіонату НБА проти «Бостон Селтікс» (96:114).

Хоча українець не вийшов у стартовій п'ятірці «Хокс», ігрового час на паркеті у нього було достатньо. Лень провів 20 хвилин у поєдинку проти «Селтікс» і набрав в результаті 17 очок. Про це повідомляє Ukrinform.

Незважаючи на те, що «Атланта» в результаті програла «Бостону» (96:114), саме український баскетболіст став найефективнішим у цій грі в складі обох команд. Зустріч з «Селтікс» Лень завершив з показником рейтингу ефективності в +22.

Наступний матч «Атланта» проведе проти «Шарлотт Горнетс» 26 листопада. Поки ж в активі «Хокс» всього 3 перемоги в 19 поєдинках регулярного чемпіонату. А поразка проти «Селтікс» стала для команди 10-ю поспіль.