Боєць UFC Ромеро відсудив у виробника спортивного харчування $27,5 млн



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Йоель Ромеро

«Я дуже щасливий. Справа не в грошах, я дуже радий тому, що все тепер чисто і зрозуміло»

Боєць UFC Йоель Ромеро виграв суд проти виробника спортивного харчування у справі щодо дискваліфікації спортсмена на шість місяців у зв'язку з провалом допінг-тесту. Ромеро вдалося довести, що справа була саме в спортивному харчуванні, і термін його відсторонення був скорочений, а сам боєць прийняв рішення подати до суду на компанію Gold Star Performance Products.

Ромеро так і не дочекався відповіді від компанії і виграв позов через неявку відповідача до суду. За рішенням суду Ромеро отримає $ 27,5 млн компенсації.

«Я дуже щасливий. Справа не в грошах, я дуже радий тому, що все тепер чисто і зрозуміло. Не можна спати спокійною, коли люди називають тебе «Солдатом стероїдів». Це дуже важливий момент, тому що я знаю, що ніколи нічого не вживав забороненого в своєму житті», - наводить слова Йоеля Ромеро ESPN.

Джерело: Чемпионат.com