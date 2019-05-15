Боксер Пулєв пройде курси про сексуальні домагання через поцілунок журналістки



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Джерело: Irish Mirror

У разі повторного порушення Пулєву загрожує довічна дискваліфікація

Болгарський боксер Кубрат Пулєв повинен буде виплатити штраф у розмірі $2,5 тис. і пройти освітні курси, на яких розповідається про те, що вважається сексуальним домаганням. Після цього Атлетична комісія Каліфорнії зніме з нього дискваліфікацію, повідомляє Sky Sports.

Пулєва в домаганнях звинуватила журналістка Дженніфер Равало. Після бою з Богданом Діну, який проходив в березні 2019 року, Пулєв під час інтерв'ю поцілував журналістку в губи. Дівчина також стверджувала, що спортсмен схопив її за сідниці.

Сам Пулєв звинувачення заперечував. Він надав фотографії з вечірки після бою, на якій була присутня Дженніфер. Дівчина на фотографіях виглядала веселою і безтурботною.

Проте Атлетична комісія Каліфорнії відсторонила Пулєва від боїв до липня 2019 року. У разі повторного порушення Пулєву загрожує довічна дискваліфікація.

Джерело: Чемпионат.com