Боксер Пулєв пройде курси про сексуальні домагання через поцілунок журналістки
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У разі повторного порушення Пулєву загрожує довічна дискваліфікація
Болгарський боксер Кубрат Пулєв повинен буде виплатити штраф у розмірі $2,5 тис. і пройти освітні курси, на яких розповідається про те, що вважається сексуальним домаганням. Після цього Атлетична комісія Каліфорнії зніме з нього дискваліфікацію, повідомляє Sky Sports.
Пулєва в домаганнях звинуватила журналістка Дженніфер Равало. Після бою з Богданом Діну, який проходив в березні 2019 року, Пулєв під час інтерв'ю поцілував журналістку в губи. Дівчина також стверджувала, що спортсмен схопив її за сідниці.
Сам Пулєв звинувачення заперечував. Він надав фотографії з вечірки після бою, на якій була присутня Дженніфер. Дівчина на фотографіях виглядала веселою і безтурботною.
Проте Атлетична комісія Каліфорнії відсторонила Пулєва від боїв до липня 2019 року. У разі повторного порушення Пулєву загрожує довічна дискваліфікація.
Джерело: Чемпионат.com