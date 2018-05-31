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    Болбат, Тотовицький і ще три футболіста покинули «Маріуполь»

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    Сергій Болбат. Фото: ФК Маріуполь - Болбат, Тотовицький і ще три футболіста покинули «Маріуполь»
    Сергій Болбат. Фото: ФК Маріуполь

    Контракти з цими футболістами закінчилися і сторони вирішили не продовжувати їх

    «Маріуполь» оголосив про припинення співпраці з п'ятьма футболістами.

    Про це повідомляє офіційний сайт українського клубу.

    Виступи за маріупольський клуб припинили Сергій Болбат, Андрій Тотовицький, Денис Дедечко, Роже Гоміс і Анатолій Діденко.

    Контракти з цими футболістами закінчилися і сторони вирішили не продовжувати їх.

    Як відомо, Андрій Тотовицький претендує на звання найкращого футболіста місяця у Прем'єр-лізі.

    Нагадаємо, що «Маріуполь» зіграє у кваліфікації Ліги Європи.

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