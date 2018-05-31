Болбат, Тотовицький і ще три футболіста покинули «Маріуполь»
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Сергій Болбат. Фото: ФК Маріуполь
Контракти з цими футболістами закінчилися і сторони вирішили не продовжувати їх
«Маріуполь» оголосив про припинення співпраці з п'ятьма футболістами.
Про це повідомляє офіційний сайт українського клубу.
Виступи за маріупольський клуб припинили Сергій Болбат, Андрій Тотовицький, Денис Дедечко, Роже Гоміс і Анатолій Діденко.
Контракти з цими футболістами закінчилися і сторони вирішили не продовжувати їх.
Як відомо, Андрій Тотовицький претендує на звання найкращого футболіста місяця у Прем'єр-лізі.
Нагадаємо, що «Маріуполь» зіграє у кваліфікації Ліги Європи.