Бомбардири «Шахтаря» і «Динамо» потрапили в список номінантів престижної нагороди

glavcom.ua
Матвій Пономаренко отримав визнання за межами України
фото: ФК «Динамо»
Представники чемпіонату України позмагаються за індивідуальний приз

Нападник донецького «Шахтаря» Кауан Еліас і форвард київського «Динамо» Матвій Пономаренко ввійшли в список претендентів премії Golden Boy. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Tuttosport.

Цю нагороду італійське видання щороку вручає найкращому молодому футболісту Європи. Цьогоріч на приз претендують гравці 2006 року народження і молодші. Надалі кожного місяця рейтинг претендентів оновлюватимуть, а в жовтні список скоротять до двадцяти прізвищ.

Наразі представники української Прем'єр-ліги опинилися аж у дев'ятому десятку номінантів. Еліас посів 84-те місце, а Пономаренко – на дві сходинки нижче. Нагорі класифікації – нападник іспанської «Барселони» Ламін Ямаль, але він виграв нагороду в 2024 році та повторно отримати приз не зможе.

У нинішньому сезоні бомбардир «Динамо» зіграв 22 поєдинки в усіх турнірах, у яких оформив 15 м'ячів. Натомість нападник «Шахтаря» провів 36 матчів загалом. До свого активу він записав 11 голів і сім результативних передач.

Рейтинг претендентів на приз Golden Boy-2026

  1. Ламін Ямаль («Барселона»)
  2. Воррен Заїр-Емері (ПСЖ)
  3. Пау Кубарсі («Барселона»)
  4. Ян Діоманде (РБ «Лейпциг»)
  5. Естеван («Челсі»)
  6. Аюб Буадді («Лілль»)
  7. Леннарт Карл («Баварія»)
  8. Віктор Фрогольдт («Порту»)
  9. Йоррел Гато («Челсі»)
  10. Лука Вушковіч («Гамбург»)

...

  • 84. Кауан Еліас («Шахтар»)
  • 86. Матвій Пономаренко («Динамо»)

Хто раніше виграв приз Golden Boy

Торік нагороду здобув крайній нападник французького «Парі Сен-Жермен» Дезіре Дуе. Уперше індивідуальний приз вручили в 2003 році. Тоді Golden Boy став нідерландець Рафаель ван дер Ваарт.

Наразі лише один переможець молодіжної премії пізніше виграв Золотий м'яч. Ним став аргентинський нападник Ліонель Мессі. Приз Golden Boy йому вручили в 2005-му.

До слова, «Шахтар» несподівано програв «Колосу» в останньому турі Прем'єр-ліги. «Гірники» мінімально поступилися ковалівцям. Еліас на цей матч залишився поза заявкою.

Нагадаємо, раніше «Динамо» здолало «Чернігів» у фіналі Кубка України 2025/26. Дубль в складі киян оформив хавбек Буяльський. Третій м'яч забив вінгер Ярмоленко.

Одна з європейських волейбольних збірних може пропустити Чемпіонат Європи: у чому причина
«Динамо» та «Спецпідрозділ Тимура» ГУР МО України зіграли благодійний матч
Американка Расселл майже побила світовий рекорд на етапі Діамантової ліги в Сямені
«Зоря» вирвала перемогу над «Карпатами» на фініші сезону Прем'єр-ліги
Тенісисти у незвичний спосіб протестуватимуть проти низьких призових на Ролан Гарросі
Легендарний Джокович обрав своїм тренером друга по збірній

