Калініна поступилася у фіналі турніру WTA250 у Рабаті

Ілля Мандебура
Ілля Мандебура
Калініна провела свій п'ятий фінал у сезоні
фото: Alamy Stock Photo
Українці не вдалося завершити матч проти хорватки Петри Марчінко

Українська тенісистка Ангеліна Калініна поступилася у фіналі грунтового турніру WTA 250 у Рабаті (Марокко). Про це повідомляє «Главком».

Хід гри 

Суперницею українки у матчі за титул стала хорватська тенісистка Петра Марчінко. Вона не є новою для українських вболівальників: у Марокко вона вибила з турніру іншу нашу співвітчизницю Єлизавету Котляр, а ось на турнірі в Римі її розгромила Олександра Олійникова. З Калініною вона не грала жодного разу, що додавало грі особливої цікавості.

У першому сеті українка зі старту почувала себе ненайкращим чином. Вона «зловила» ранній брейк, а рахунок в підсумку швидко досягнув позначки 1:5. Хорватка суттєво тиснула на Калініну, і в підсумку забрала сет з рахунком 2:6. 

Друга партія стала ще швидшою. Сет розгорнувся за тим же сценарієм: знову програна власна подача з рахунку 30:40 та рахунок 0:3. Калініна вирішила матч не продовжувати, і в підсумку знялася з фіналу, щоб поберегтися перед Ролан Гарросом і не витрачати зайві сили перед головним турніром ґрунтового сезону. 

WTA250. Рабат (Марокко). Фінал

Ангеліна Калініна (Україна) – Петра Марчінко (Хорватія) 2:6, 0:3, відмова Калініної

Завдяки своєму виступі у столиці Марокко Ангеліна Калініна з наступного тижня на 59-ту позицію і стане п'ятою ракеткою України, обійшовши Олександру Олійникову. 

Нагадаємо, що у півфіналі українка у двох сетах переграла представницю Угорщини Панну Удварді (WTA 68).

