Мендоса офіційно став гравцем «Шахтаря»

Екслідер «Кривбасу» уклав угоду до літа 2031 року

Венесуельський вінгер Глейкер Мендоса перейшов з «Кривбасу» до «Шахтаря». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу донецького клубу.

Між 24-річним футболістом і чемпіоном Української Прем'єр-ліги підписано угоду, термін якої розрахований до літа 2031 року.

У поточному сезоні в активі Мендоси 28 матчів на клубному рівні, в яких він відзначився 11 забитими м'ячами та 12 гольовими передачами. Справжнім бенефісом став матч Глейкера проти «Динамо» (5:6), де легіонер оформив покер. Портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста в 1,2 мільйона євро.

18 січня 2025 року вінгер дебютував за збірну Венесуели, за яку вже встиг провести сім поєдинків.

Раніше була інформація, що Мендоса може залишити влітку клуб і перейти до одного з грандів української Прем’єр-ліги.

За інформацією джерела, інтерес до венесуельця виявляють клуби з Чехії та Греції, а також більшість команд топ-5 чемпіонату України в нинішньому сезоні. Ближче за всіх у боротьбі за Мендосу перебував «Шахтар», який був готовий активувати його клаусулу та заплатити «Кривбасу» 3 мільйони євро.

Нагадаємо, захисник «Динамо» Олександр Караваєв відмовився продовжувати контракт із київським клубом. У наступному сезоні гравець повернеться до «Шахтаря», де він розпочинав свою кар’єру. Відомо, що «гірники» пропонують йому контракт на два роки з кращими умовами ніж той мав у «Динамо».

Караваєв перебував у структурі «Шахтаря» з 2011 року, але в основній команді не закріпився. З липня 2019 року Олександр виступає за «Динамо». Цього сезону він провів 31 матч за киян, забив 4 голи і віддав 5 асистів. Чинний контракт Караваєва з «Динамо» діє до кінця сезону.